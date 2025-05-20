《Peak Time》巡演辦到海外「偶像2年沒拿到酬勞」　主辦擺爛惹怒韓網

記者張筱涵／綜合報導

南韓選秀節目《Peak Time》於2023年結束後舉辦了為期2個月的全國及海外巡迴演唱會，但近日卻爆出部分演出費至今未全數支付，掀起韓網熱議。

▲《PEAK TIME》2年前曾辦巡演。（圖／翻攝自韓網）



據韓媒《YTN star》報導，曾主辦該巡演的公演企劃公司A社，至今仍積欠某偶像團體所屬經紀公司B社共韓幣2750萬元（約新台幣62萬元），並遭法院判決須支付該款項與年利率12%的利息。

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報導指出，B社旗下男子偶像團體因在《Peak Time》中表現亮眼而獲得關注，並隨後參與節目所延伸的巡演活動，行程涵蓋首爾、釜山、台灣與日本等地。不料A社僅支付部分酬勞後便中斷款項，儘管B社今年1月寄出存證信函要求清償，A社卻以「經營困難」為由延遲付款，迄今仍未履約，媒體多次聯繫亦無回應。

此事件一出，許多難韓網友憤慨表示：「演出結束都兩年了，還不給錢真的太過分」、「不管票賣得好不好，演出費都是該給的」、「演員辛苦巡演，卻要面對這種事，太不公平了」部分曾參與演唱會的粉絲指出：「我當時去首爾場，現場確實有很多空位，但就算票房不理想，也不能拖欠報酬。」

也有網友質疑：「難道只有B社被拖欠嗎？還是其他公司也一樣只是沒被報導出來？」並直指主辦方做法猶如「空殼公司」：「都已經辦到海外去了，還說沒錢付演出費？這根本是騙人吧！」

還有人提到《Peak Time》本身是以「重啟偶像」為號召，許多參賽者來自出道多年但資源稀少的團體，因此這次欠款事件更顯沉重，「節目用他們的故事賺了眼淚跟流量，結果連酬勞都不付？」、「這些團體本來就很辛苦，還要遇到這種事，真的太心疼了」。