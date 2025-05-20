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SJ東海「旋轉拋麥技」太帥！　韋禮安挑戰失敗自嘲：像費玉清上身

▲▼ 韋禮安和東海合作新歌〈最好的朋友〉。（圖／索尼音樂提供）

▲韋禮安和東海合作新歌〈最好的朋友〉。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

韋禮安和SUPER JUNIOR東海日前推出中文單曲〈最好的朋友〉，韋禮安更以驚喜嘉賓之姿現身東海在桃園舉辦的「EAST COAST：WAVE」FANCON，兩人首次公開合體演唱〈最好的朋友〉，也特別以影像的方式紀錄下來，成為〈最好的朋友〉MV，讓粉絲可以無限回味兩人舞台上的精彩合作。

▲▼ 韋禮安和東海合體合唱畫面拍成MV。（圖／索尼音樂提供）

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▲▼ 韋禮安和東海合體合唱畫面拍成MV。（圖／索尼音樂提供）

▲▼ 韋禮安和東海合作新歌〈最好的朋友〉。（圖／索尼音樂提供）
 
為了這次的演出，韋禮安和東海都十分用心準備，在彩排時，東海一見到韋禮安就送上大大的擁抱，兩人互相關心近況，東海表示〈最好的朋友〉真的很好聽、很有洗腦魔性，最近真的會一直在哼唱，也剛好可以為了演出練歌，讓韋禮安大呼感動，兩人也設計好一見面就要如同公布合作影片般變身蜘蛛人在台上轉圈圈，讓粉絲重溫消息公布時的驚喜時刻。

韋禮安開心說：「東海哥的老婆們，大家好。」向粉絲打招呼，逗樂全場，韋禮安也表示，東海真的非常帥氣，尤其是在台上演唱時會拋起麥克風旋轉，接住後再繼續唱，他大讚：「完全被東海哥帥到！想跟東海哥學這個。」東海也如同老師般認真教學，從轉一圈、兩圈循序漸進，見韋禮安抓到訣竅，請他現場展示一次，韋禮安硬著頭皮上，雖然成功旋轉和接住麥克風再開口演唱，但姿勢卡卡，讓他忍不住說：「怎麼我做就有種小哥費玉清上身的感覺？」讓全場笑翻。

韋禮安也盡地主之誼，帶著許多台灣名產和禮物到現場送給東海和隨行的工作人員、家屬，以及也擔任嘉賓的SUPER JUNIOR成員銀赫，東海和銀赫直呼感謝，表示下次韋禮安到首爾一定要相約聚餐，換他們盡地主之誼。有趣的是，寒暄時韋禮安和東海站在一起，銀赫若有所思地看著兩人後表示：「真的有像耶！」韋禮安搞笑說：「我今天有妝髮，東海哥比較帥！」後台相聚十分歡樂。

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