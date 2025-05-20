不捨父親生病纏病榻！　戴愛玲含淚獻唱告白：阿爸辛苦了

▲戴愛玲推出新專輯。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

戴愛玲相隔2年推出迷你專輯《別害怕》，她分享新歌〈阿爸〉是因為爸爸去年生病了，據悉是罹患癌症和長年受到帶狀性皰疹所苦，讓戴愛玲有感於父親漸漸地老去，感念於爸爸對她的疼愛付出，才創作出這首歌，「讓我能有更多時間，回報爸爸對我的愛。」最後也用排灣族母語對爸爸說「mazeli angasun ku kama masalu（我的爸爸～你辛苦了！謝謝你！）」滿滿地都是對爸爸的愛與感激。

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▲▼戴愛玲新歌MV回憶過往戀情。（圖／華納音樂提供）



新歌〈還能愛嗎？〉MV前往桃園的海岸線拍攝，戴愛玲表示故事非常動人，與她內心過往的回憶也有所契合，「是我在愛情上的一個經歷，一個分享。」邀請歌迷再度進入戴愛玲最柔軟的情歌世界。但這次要與初次見面的男主角扮演甜蜜熱戀的情侶，有一些牽手、餵食、頭靠肩的動作，不時感覺害羞而笑場，戴愛玲也爆料導演因為要在車子裡面拍攝，彷彿施展軟骨功，擠在椅背縫中，畫面也很搞笑逗趣。

戴愛玲拍攝〈還能愛嗎？〉MV，原始劇本應該是戴愛玲在海岸線開車奔馳，然後回憶起過往戀情，沒想到戴愛玲並不會開車，幕後團隊在集思廣益之下，就改成一對非常相愛的情侶出遊，但歌曲到尾聲的時候，視角一改變，會發現從頭到尾開車的都是女主角戴愛玲，她只是在回憶一個逝去的戀情，這樣的劇情讓戴愛玲直呼感人，也覺得效果更好。

提到〈還能愛嗎？〉，戴愛玲用最為深情的歌聲再度演譯，她直言對於自己曾經感情的遺憾，也投射到MV以及歌曲裡面，「但回想起來還是很美的，我也已經從這份感情走出來了。」並對自己喊話要持續以正面態度面對，未來一定會有那個很好的「愛人啊」會出現在生命當中。

