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葛斯齊控大S珠寶遭侵占！　S媽被勸提告開嗆「不想抬舉一個魯蛇」

記者劉宛欣／綜合報導

大S過年期間驟逝於日本，一雙子女由前夫汪小菲照顧。大S的母親黃春梅（S媽）曾表示，汪小菲未向她告知孫子女的動向，卻遭狗仔葛斯齊公開反駁，指控S媽封鎖汪小菲「惡人先告狀」，甚至爆料律師到大S住處清點遺物，發現珠寶、服飾等物品幾乎被清空「猶如被盜墓般」，對此，有網友呼籲S媽提告，S媽則在臉書給出了回應。

▲S媽將葛斯齊稱為「魯蛇」。（圖／翻攝自S媽臉書）

▲S媽被建議提告葛斯齊。（圖／翻攝自S媽、葛斯齊臉書）

葛斯齊近日頻繁出面爆料大S家事，S媽未針對此做出正面回應，有網友看不下去，在S媽思念女兒的貼文底下留言「為什麼不堅強地站出來提告葛斯齊，一直在說你們偷了大S珠寶。大S生前被霸凌了三年，妳為什麼不發聲？為什麼不好好強硬地戰鬥」，對此S媽僅淡然回應「我沒有要抬舉一個魯蛇耶，謝謝你提議，平心靜氣，呼⋯⋯」強調自己不會參與網路霸凌。

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▲S媽將葛斯齊稱為「魯蛇」。（圖／翻攝自S媽臉書）

▲S媽將葛斯齊稱為「魯蛇」。（圖／翻攝自S媽臉書）

此前，葛斯齊爆料，有律師到大S生前住宿處清點遺物，發現珠寶、服飾等物品幾乎被清空，只剩下一堆衣架掛在那裡。他形容現場畫面「猶如被盜墓般」，質疑此舉未告知監護人，侵占遺物的行為令人不解。他批評寫道：「如此侵占遺物未告知監護人，這不是來陰的是什麼？」對此，S家並未做出任何正面回應。

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S媽, 大S, 黃春梅, 葛斯齊

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