《楚留香》港星定居台灣！　「情牽女友超過30年」不婚原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

曾在港劇《楚留香》飾演「無花和尚」的關聰，長住台灣40年，後續演過台視、中視、華視許多武俠大戲，這幾年來較沒出現在戲劇圈中，多在現實生活中出席公益活動演出。今（19）日他出席大愛新戲《生命的麥田》媒體茶敘，也分享了自己的近況。

▲關聰定居台灣40年。（圖／記者黃克翔攝）

目前73歲的關聰睽違17年再度演出戲劇，於《生命的麥田》中飾演一位退休的老兵，努力在台灣賺錢養家，沒想到後來身體變差，就想不開輕生，坦言這種戲碼對自己來說相當難，笑說「第一次演這樣的戲」，因此做了很多功課，揣摩角色的心境。

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▲關聰與交往超過30年女友陳小姐（後）。（圖／記者黃庠棻攝）

戲外，關聰對生活的態度相當正向，透露自己到台灣長年做公益，做著做著遇到一位志同道合的女生，兩人互相傾訴愛意、交往，至今感情已經長跑三十幾、近四十年，被問到在一起多年為何不選擇結婚，他率性說道「婚姻只是一張紙」，女朋友陳小姐也在一旁補充「因為我不想生小孩」，工作場合愛相隨，感情仍相當甜蜜。

▲關聰與交往超過30年女友陳小姐（後）。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，關聰先前被民眾目擊在路邊販賣自製XO醬，談及此事他相當驕傲，直呼「我在香港賣得非常好」，透露一開始是有師傅教他作法，後來他自己研發出不辣的XO醬，一開始都送給朋友，沒想到收到許多「好吃」的回饋，他才動了做生意的想法，坦言在擺攤的過程會有許多粉絲為了跟他拍一張照片，而花兩三千塊買干貝醬。