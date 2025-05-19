李㼈20歲入伍當2年陸軍儀隊！操槍遭撞出意外「爆血送醫」留5cm疤

記者黃庠棻／台北報導

資深演員李㼈自2017年的《牡丹花開》後，已經8年沒有演出八點檔，他近來跨界擔任電影《突破三千米的泳氣》製作人，還找來女兒李紫嫣在片中挑大樑。今（19）日父女倆一同出席2025世界無菸日行動，獲頒「拒菸楷模」。

▲李㼈、李紫嫣出席「2025世界無菸日行動」活動。（圖／記者姜國輝攝）

李㼈被問及近期藝人閃兵風波，低調表示「國民應盡義務，什麼時間做什麼事是應該的」，也坦言曾跟幾位閃兵藝人都有在綜藝節目上遇過，雖然沒有太多交集，僅惋惜地說道「他們也受到該有的懲處，我們不要在人家傷口上灑鹽了」。

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▲李㼈、李紫嫣出席「2025世界無菸日行動」活動。（圖／記者姜國輝攝）

不僅如此，李㼈也分享了當兵的趣事，坦言自己在20歲出頭就入伍，當時當了2年陸軍，在軍中擔任儀隊，他驕傲地表示要入選儀隊還要經過層層挑選，會被檢查體態，直呼「當時很操，男人經過這幾年服役，會發現自己的潛能居然能夠這麼高，出社會之後會覺得更苦」。

▲李㼈分享當兵趣事。（圖／記者姜國輝攝）

談到當兵，李㼈透露當時某次在練習儀隊槍法，後方有一位新兵正在搬運東西，沒想到意外滑倒撞到他，讓他手上的槍不小心滑掉，直接重重地刺到他的胯下，接近大腿內側的地方，當下馬上爆血，成為案發現場，隨後他馬上送醫縫了幾針，但他也笑說「縫完就回軍營了」，強調只有不能跑步，其他事情照舊，至今仍留有5公分傷疤。