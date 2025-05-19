微博熱搜驚見「陳奕迅死訊」！好友火速打臉：人好好的　4天前確診新冠

記者田暐瑋／綜合報導

國內新冠疫情也進入流行且連續5周上升，上周就診就多達9978人次。香港天王陳奕迅（Eason）原定於5月16日起一連三天在高雄巨蛋舉行演唱會，卻因確診緊急宣布延期，19日微博熱搜上卻驚見「陳奕迅死訊」的關鍵字，對此，他的好友立即發聲闢謠。

▲陳奕迅。（圖／環球音樂提供）



就在陳奕迅確診消息傳出後，微博19日晚間卻流傳他因感染新冠肺炎不幸過世的謠言，甚至登上微博熱搜，針對這一消息，歌手好友葉曉粵第一時間在社群平台發文澄清：「陳奕迅去世是假新聞！我已向他的助手確認，Eason老師現在人好好的！」更憤怒表示，造謠者的行為實在令人不齒，呼籲大家勿信謠言，並尊重當事人及其家人的感受。

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▲好友葉曉粵闢謠陳奕迅死訊。（圖／翻攝自微博）



陳奕迅的高雄演唱會原本是他睽違12年的演出，卻因疫情影響不得不延期，他透過社群平台向廣大歌迷表達歉意，稱：「非常遺憾……等了十二年的高雄巨蛋，沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。」陳奕迅坦言，這次的決定讓他感到愧疚，尤其是對於期待已久的觀眾和辛苦準備的團隊，承諾會遵照醫囑專心休養，盡快恢復健康，並期待能早日站上舞台與歌迷見面。