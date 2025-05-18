「前三原JAPAN成員」睽違3年同框破不合　Mana揭背後真相哭了

記者王靖淳／綜合報導

日籍YouTuber Mana過去曾是「三原JAPAN」的成員之一，之後自己出來開新頻道，最近她和三原、Jun睽違3年相約西門町見面拍片，同時也解釋這些年沒一起同框的真實原因，過程中還一度哽咽落淚。

▲Mana解釋與昔日戰友3年沒同框的原因。（圖／翻攝自YouTube／我是Mana）

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影片一開始，Mana透露，西門町對她而言有特別意義，並形容這裡是她夢想的開始。針對外界討論她與三原團隊沒同台疑似鬧不合，Mana解釋：「我和Ian最開始創立頻道的時候，有先約定好一件事，那就是不可以依賴原本的三原團隊，等到我自己能做到的時候，才去請求合作，這是我們唯一的條件。」她坦言，一直無法開口說出「請跟我合作吧」，是出於對初衷的堅持。

▲Mana過去曾是三原JAPAN成員。（圖／翻攝自YouTube／我是Mana）

當被Mana問到3年沒一起拍片、對自己的看法時，三原指出，「只是單純想要妳覺得幸福而已，Mana的辛苦我一直看在眼裡，為了追求夢想，把工作辭掉來到台灣。」並強調自己從未把Mana視為團隊作品，「只是給她工作而已。」為此Mana表示三原和Jun就像爸媽一樣，是最初手把手教她拍攝及剪輯的兩位貴人，她甚至自嘲記性差，但兩人始終不曾放棄，讓她感動直呼：「如果沒有你們，就沒有現在的我。」

▲Mana與昔日戰友相約西門町見面。（圖／翻攝自YouTube／我是Mana）

此外，Mana在今年2月才在頻道發布結婚影片，宣布已和台灣男友Ian登記結婚，影片最後她也感性地向三原、Jun發出邀請，希望他們能出席她的婚禮。她透露，雖然早已透過訊息告知對方有關於自己結婚的喜訊，但她不想只是靠傳訊息而已，而是希望能當面親口告訴他們，最後更感動表示：「結婚後我最想見的人是你們。」

▲Mana坦言婚後最想和昔日戰友見面。（圖／翻攝自YouTube／我是Mana）