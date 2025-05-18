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米可白曬火辣露肚照！　男友孫綻急喊「欠拉正」互動閃瞎網

記者劉宛欣／綜合報導

藝人米可白與小3歲男友孫綻因合作八點檔擦出愛火，穩定交往兩年多，先前卻傳出分手消息，事後發聲否認，表示兩人關係穩定。小倆口隨後接連在社群上放閃。米可白身材火辣，經常分享美照，17日她在Instagram曬出露肚短版上衣，透露孫綻總會無奈要她「去穿外套」，讓她哭笑不得，孫綻轉發該動態寫下「是不是欠拉正？」幽默地展現對女友的有佔有慾。

▲米可白、孫綻先前一度傳出分手，目前感情甜蜜穩定。（圖／翻攝自米可白、孫綻Instagram）

▲孫綻「管理」女友米可白的穿著，閃瞎粉絲。（圖／翻攝自孫綻Instagram）

米可白與孫綻因為合作戲劇《追分成功》假戲真做，4月卻突爆分手，傳出兩人爭吵導火線是因為女方忙著拍戲而逐漸疏離，雙方私底下也為了房租、水電費而爭吵，「經濟差異」為分開的主因。對此，米可白當時透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，強調「感情ㄧ直以來就都是順其自然，現在都好，謝謝大家的關心。 」

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▲米可白、孫綻先前一度傳出分手，目前感情甜蜜穩定。（圖／翻攝自米可白、孫綻Instagram）

▲米可白、孫綻先前一度傳出分手，目前感情甜蜜穩定。（圖／翻攝自米可白、孫綻Instagram）

此外，米可白也指出目前生活重心都放在愛犬錢錢，說道「現在最重要的是把戲拍好，把錢錢身體照顧好，這是目前最重要的事」。另一方面，孫綻則是透過經紀公司回應「我們兩個現在很好，真的很謝謝大家關心，再請多多關注我們的工作吧。」如今兩人不時公開放閃，可看出感情相當穩定。

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