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昆凌90歲爺爺奪1金1銀！被問周杰倫有無來加油...他這樣說

女星昆凌的爺爺勞倫斯（Quinlivan LaurenceJames）在2025雙北世壯運報名5項目，今（18）日上午在田徑男子標槍90+以12公尺12摘下金牌。（圖／報系資料照）

▲女星昆凌的爺爺勞倫斯在2025雙北世壯運報名5項目，今（18）日他單日拿下1金1銀。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

2025雙北世界壯年運動會的田徑賽事於今（18日）正式登場，天王周杰倫的樂祖父、女星昆凌的爺爺勞倫斯（Quinlivan LaurenceJames）先前傳出報名世壯運5項目引起關注，他上午在男子標槍90+項目以12公尺12成績摘下金牌，下午出戰100米短跑，摘下銀牌。勞倫斯被問及孫女婿和孫女有無來現場加油，他認為是他們的隱私所以不便透露。

女星昆凌的爺爺勞倫斯高齡90歲仍老當益壯，今年報名世壯運標槍、100米、200米田徑、鐵餅和鉛球等項目。今日上午勞倫斯爺爺到台北田徑場參加標槍項目，在完成6次試擲後，以最佳成績12公尺12奪得所屬組別的金牌；下午參加100米短跑，再度摘銀，一天入袋2面獎牌。

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勞倫斯爺爺接下來還會出戰3個項目，分別是明（19日）上午11點要比200米短跑，21日下午再比鐵餅，22日下午5時則要進行鉛球項目初賽。

據《中時新聞網》報導，勞倫斯笑著表示，自己不會累，能參賽就覺得很興奮。至於外界從勞倫斯爺爺報名世壯運到比賽開始，都相當好奇他的孫女婿周杰倫和孫女昆凌會不會到現場看比賽、為他加油，勞倫斯爺爺認為這是他們的隱私所以不便透露，但也補充說，家人之間肯定會關心他的出賽情形。

據悉，勞倫斯爺爺從年輕時就是運動好手，學生時期曾於澳洲高中錦標賽拿下鉛球冠軍，而近年還會報名參加「全國常青田徑國際錦標賽」，去（2024）年更在85歲男子組100公尺中奪下冠軍；當時周杰倫還特地轉發岳祖父比賽畫面，恭喜他且敬佩爺爺90歲仍不想輸的精神。

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