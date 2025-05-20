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專訪／從影30年最大尺度！鍾欣凌演小三「跟主管開房」女兒關切床戲

記者黃庠棻／專訪

生活療癒輕喜劇《拜六禮拜》將在6月8日首播，故事由周瑞秋（鍾欣凌飾）、楊世美（丁寧飾）、蕭如如（孫淑媚飾）串起，三人從學生時期便是感情最要好的閨蜜。其中，鍾欣凌與李李仁也在本劇詮釋「初戀再相遇」的過程，近期兩人接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了拍攝的趣事。

▲《拜六禮拜》由鍾欣凌、丁寧、孫淑媚主演。（圖／華視、公視臺語台提供）

▲《拜六禮拜》由鍾欣凌、丁寧、孫淑媚主演。（圖／華視、公視臺語台提供）

過去，鍾欣凌多飾演暖心、親切的角色，這次在《拜六禮拜》中一改溫暖形象，片中一開頭就演出她與辦公室主管（林俊逸飾）的不倫戀，甚至還到汽車旅館開房，突破尺度的演出讓她笑說「床戲絕對是拍這部戲最大的困難」。

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▲▼台劇《拜六禮拜》專訪-鍾欣凌。（圖／記者周宸亘攝）

▲鍾欣凌在《拜六禮拜》挑戰演小三。（圖／記者周宸亘攝）

談起在《拜六禮拜》的「床戲」，鍾欣凌坦言是出道近30年來「最親密的戲」，坦言與對手演員林俊逸有不少肢體接觸，有一幕她甚至要坐在對方的大腿上，讓她相當崩潰，加上私底下與對方認識還有點交情，要演出這場親密戲之前更加擔心。

▲《拜六禮拜》鍾欣凌首演「最重小三」，丁寧、孫淑媚組熟齡閨蜜團。（圖／華視提供）

▲鍾欣凌在《拜六禮拜》首次挑戰演小三。（圖／華視提供）

幸好，《拜六禮拜》的杜政哲導演將親密床戲安排在第二天拍攝，讓鍾欣凌可以早一點完成這段「魔王戲」，笑說「拍完床戲之後，我就輕鬆來了」，更爆料她坐在林俊逸腿上的戲，偷偷發現拍到最後對方有點抖，笑說「很對不起觀眾，也很對不起俊逸」。

▲▼台劇《拜六禮拜》專訪-鍾欣凌。（圖／記者周宸亘攝）

▲鍾欣凌在《拜六禮拜》挑戰演小三。（圖／記者周宸亘攝）

不過，鍾欣凌也表示出道多年以來，也很想試試看「床戲」，只是沒想到機會真的來臨的時候，會感到非常赤裸，也很害怕有肌膚接觸，所幸兩人都是專業演員，加上導演的協助完成這一場戲，她還表示女兒會關心她的「床戲」，小孩會不希望她與其他男演員有太多親密接觸。

▲▼台劇《拜六禮拜》專訪-鍾欣凌。（圖／記者周宸亘攝）

▲鍾欣凌在《拜六禮拜》有床戲，被女兒關切。（圖／記者周宸亘攝）

被問到飾演小三會不會擔心觀眾反應，鍾欣凌認為從角色「周瑞秋」的角度來看，會認為自己「並不是小三」，只是「老了就變成自己討厭的人」，對於角色的心境認為「自己只是想要得到愛」，劇情也比較著墨於「愛」，而不是出軌與不倫。

▲《拜六禮拜》即將在6月8日開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲鍾欣凌談及接演《拜六禮拜》契機。（圖／華視、公視台語台提供）

談到接演《拜六禮拜》的契機，鍾欣凌坦言與杜政哲導演私底下認識非常久，大概有20幾年，只是雙方始終沒有機會合作，一直到這個劇本出來，兩人都認為「水到渠成，我們都準備好了」，於是沒有太多猶豫就接下「周瑞秋」這個角色。

▲▼台劇《拜六禮拜》專訪-鍾欣凌、李李仁。（圖／記者周宸亘攝）

▲鍾欣凌、李李仁在《拜六禮拜》有不少對手戲。（圖／記者周宸亘攝）

除了與林俊逸有辦公室不倫戀，鍾欣凌在《拜六禮拜》也與「初戀」李李仁有許多感情對手戲，被問到在拍攝之前怎麼培養感情，兩人異口同聲地表示「不用」，私底下雙方本來就認識彼此，鍾欣凌與陶晶瑩也是好朋友，跟戲裡雙方熟悉的程度差不多，再經過拍戲過程中慢慢熟悉，加上兩位都是專業演員，幾乎不太需要花時間特地培養感情。

▲▼台劇《拜六禮拜》專訪-鍾欣凌、李李仁。（圖／記者周宸亘攝）

▲鍾欣凌、李李仁在《拜六禮拜》有不少對手戲。（圖／記者周宸亘攝）

回憶與李李仁拍戲的過程，鍾欣凌表示對方是自己出道30年以來「對戲前三名舒服的演員」，透露有一場兩人坐在門口聊天的戲碼，正好有一台飛機飛過，兩人不約而同停頓了一下，卻不會接不到對方突然「沒有講話」，反而會自然地接下去，大讚對方「是很讓人信任的演員」。

▲▼台劇《拜六禮拜》專訪-鍾欣凌、李李仁。（圖／記者周宸亘攝）

▲鍾欣凌、李李仁在《拜六禮拜》有不少對手戲。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，鍾欣凌出道30年，演過各種大大小小的角色，被問到未來是否有特別想要挑戰的類型，她笑說「想演一個安靜的角色」，就像《苦盡柑來遇見你》裡羅文姬的角色，光是坐著、不用說話就渾身是戲，她直呼「很想挑戰，因為那是很難的境界」。

▲《拜六禮拜》即將在6月8日開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》即將在6月8日開播。（圖／華視、公視台語台提供）

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