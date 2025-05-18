孟子辣孫女「心累了」婚禮辦不滿1年！深夜怨：很努力當好妻子 失望原因曝

記者潘慧中／綜合報導

「孟子73代孫女」歌手孟慶而2020年與音樂人Eddie（蔡仲軒）登記結婚，並在2024年5月底辦完婚宴。沒想到事隔不到1年，她近日在社群網站坦言和老公吵了一架，「我也心累了。」

▲孟慶而深夜突PO抱怨文。（圖／翻攝自Threads／cheermonmon）



孟慶而17日清晨在Threads有感而發地說：「各位男士們，想請問你們，怎麼樣算是一個好太太。今天跟先生吵了一架，我覺得我很努力當個好妻子，但可能，不太適用於他。我也心累了。」

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▲▼孟慶而2024年舉辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）



沒想到深夜抱怨文，意外引發部分網友的怒火，認為孟慶而不該公審老公。對此，孟慶而先是無奈地說「這年頭，說個累也要被罵成這樣」，接著才認真回應留言。

▲▼孟慶而貼文意外被罵。（圖／翻攝自Threads／cheermonmon）



孟慶而坦言將此事放到社群平台確實不是成熟的作法，「是我在情緒下衝動的結果」，就算單純敘述自己的感受，難免會讓大眾認為是她老公的不對，「對他有失公允。」

▲孟慶而解釋對老公生氣且失望的原因。（圖／翻攝自Threads／cheermonmon）



至於是否有先好好與老公溝通，孟慶而解釋這次之所以這麼生氣，就是因為她想溝通時，「在態度上被拒絕了，所以特別失望」，但她也不認為自己是對的，「兩個人之間，沒有對錯，只有如同大家說的，溝通、包容、還有適合彼此、彼此需要的。」

▲孟慶而2020年登記結婚。（圖／孟慶而提供）

孟慶而表示她是負責的太太，老公也是好人，「但我們不是完人，婚姻也從來沒那麼簡單」，值得慶幸的是，她與丈夫都是很真誠在面對婚姻的人。