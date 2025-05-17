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韓百萬YTR「Enjoy Couple」懷的是雙胞胎！　超萌胎名曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓諧星兼人氣YouTuber情侶檔「Enjoy Couple」Lala、Minsu，繼11日驚喜宣布努力了兩年，終於克服了難孕，懷上了第一胎後，17日又再透露好消息，Lala腹中懷的是雙胞胎，兩人即將升格為雙胞胎的父母。

▲Enjoy Couple將迎來雙胞胎。（圖／翻攝自Enjoy Couple IG）

▲Enjoy Couple上周宣布懷孕好消息。（圖／翻攝自Enjoy Couple IG）

兩人於17日透過社群開心分享：「我們一起走過12年的日子，現在我們迎來了『Enjoy Baby』——是雙胞胎喔♥」，親自報喜，興奮之情溢於言表。Lala也補充說明，之所以現在才公開消息，是因為一直專注於觀察寶寶的健康狀況，如今狀態已經穩定，讓她安心表示「現在他們正健康成長中」。

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▲Enjoy Couple將迎來雙胞胎。（圖／翻攝自Enjoy Couple IG）

▲Enjoy Couple將迎來雙胞胎。（圖／翻攝自Enjoy Couple IG）

Lala還透露，兩人的雙胞胎暫時以暱稱「Laki」、「dooki」來稱呼，並對粉絲喊話：「Laki和dooki的阿姨叔叔們，就拜託大家多多照顧啦」，她也預告將於18下午4點在YouTube頻道上公開完整版影片與粉絲分享更多近況。

「Enjoy Couple」Lala、Minsu2023年結束長達10年的戀愛長跑、步入婚姻。婚後他們持續更新頻道影片，卻從某段時間開始中斷更新，讓許多粉絲感到擔憂，直到今年4月，他們才公開透露，之所以斷更就是因為正在克服難孕問題，情緒與身體上都承受極大壓力，直到5月才公開分享，兩人的試管嬰兒終於成功，再影片中激動落淚，直呼「像作夢一樣」。

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