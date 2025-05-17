太寵了！朱智勛割愛「百想視帝得獎大禮」送給台灣粉絲　千人當場嚇歪

記者吳睿慈／台北報導

南韓男星朱智勛17日在台大體育館一樓舉辦見面會，深情唱著歌手李笛〈Laundry〉出場，平時看起來穩重的他，難得感到緊張並表示：「今天久違跟大家見面，我很緊張，在大家面前唱歌對我來說非常害羞。」剛透過戲劇《外傷重症中心》拿下百想視帝殊榮，台灣觀眾也是忠實劇迷，見面會上重現經典台詞，他還即興用中文演繹「閉嘴」，氣勢十足又兇狠，台下千名觀眾笑得好開心，全場氣氛超嗨。

▲▼朱智勛見面會唱歌登場。（圖／記者黃克翔攝）



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朱智勛17日來台舉辦見面會，活動在悠閒又舒適的氣氛下進行，他與粉絲閒話家常，透露自己來台吃了雞排、芒果冰、火鍋等美食，前不久透過私人行程來到台灣，在街頭與不少台灣粉絲合照，他也表示「只要認出我，我都會很開心，如果熱情、親切地朝我走過來，我都會很開心，只要你不要太凶悍地走過來就好。」

▲▼朱智勛寵粉重現劇中經典台詞。（圖／記者黃克翔攝）



近來生活相當愜意，朱智勛也聊到「像是剛剛活動前下著雨，我也覺得很chill（愜意）」，但身邊朋友最安逸的人還是鄭雨盛，台下粉絲不認同大喊「金南佶」，他反駁笑虧：「南佶哥是可愛，他在韓國辦見面會辦了6小時，還有粉絲的家長上網求救『請南吉放過我的孩子』。」觀眾要求比照辦理6小時活動，他則老實地拒絕：「體力上問題，我只能2小時。」

出道以來演過多部戲劇，朱智勛最近以《外傷重症中心》的白江赫醫生角色爆紅，一位觀眾寫下紙條希望他劇中台詞「閉嘴」，他霸氣重現對著女方怒罵「閉嘴」、「叫你閉嘴」，全場笑出來。

▲朱智勛把百想藝術大賞的「人生四格」實體照割愛送給粉絲 。（圖／翻攝自IG）



不僅如此，場上還有一位粉絲透露自己是「結婚27週年」，他送上真心祝福，並在最後送出大禮，他當時在百想藝術獎拿著獎盃所拍下的「人生四格」照片，由於只有印刷2張，朱智勛割愛其中一張實體照給該位結婚27週年的粉絲，超真誠的限量版獎品令全場驚訝不已。