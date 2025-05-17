田馥甄現身台南開唱　「0遮掩坐路邊吃蚵嗲」竟沒人發現！

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌后田馥甄《田調》Live in Life野地小巡演今（17日）起在台南井仔腳瓦盤鹽田登場，昨天彩排就有不少粉絲搶聽音漏，今她更難得公開放鬆行程，身穿粉嫩襯衫、卡其色寬褲的她，一派休閒展開台南青鯤鯓的輕旅行，宛如當地觀光代言人。

▲▼田馥甄演唱會前展開台南輕旅行。（圖／翻攝田馥甄IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

田馥甄除了造訪台南青鯤鯓龍貓彩繪漁村，留下少女感十足的打卡美照，還去朝聖知名人氣老店「秀里蚵嗲」，品嚐酥脆的蚵嗲，並寫下簡短兩字：「鮮、甜」，展現她最真實的台南味覓食旅行，旁邊雖有其他顧客，但應沒有發現田馥甄本尊，有粉絲看到田馥甄打卡，也立馬跟上一樣的行程；還有眼尖網友發現田馥甄捐了5萬元給演唱會場地附近的宮廟，相當有心。

▲▼田馥甄大讚蚵嗲好吃。（圖／翻攝田馥甄IG）

今明兩天除了吸引大批歌迷到台南鹽田力挺，田馥甄的好姐妹Selina也悄悄現身，帶著男友小徐及1歲多的兒子「小腰果」，還有任爸任媽、任容萱全家人到場，一家三口更被捕捉到全身穿紅白條紋親子裝，超吸睛又可愛的家庭裝扮立刻成為焦點，畫面洋溢溫馨氛圍。

有趣的是，田馥甄今天唱到新歌〈一二三〉時，突然唱到忘詞，還自己笑了出來，隨後她自嘲：「我真的很認真背，但被不起來，自己很心虛。」更呼籲歌迷：「記得喔，要記得〈一二三〉的歌詞，因為我記不得，所以你們要記得，回去跟明天要來田調的朋友說，記得喔，要記好〈一二三〉的歌詞，因為馥甄不記得，期待明天可以跟大家大合唱！」