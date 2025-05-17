林宥嘉進駐北流！　重現演唱會精彩橋段...還有獨家畫面

記者蔡琛儀／台北報導

北流常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事」2025年宣布林宥嘉「idol世界巡迴演唱會」進駐展覽，重現神級迷幻舞台，結合聲光舞台及體感科技，讓當時沒能親臨現場的觀眾有如重返Live，為展覽注入全新感官震撼。林宥嘉對此也表示樂見其成：「很多歌迷常在網上說很期待再回味這個演唱會，歡迎大家有空去感受展覽。」

▲▼林宥嘉進駐北流《唱 我們的歌 流行音樂故事》展。（圖／北流提供）

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自2018年展開的《idol世界巡迴演唱會》走遍全球累積42座城市、81場演出，融合詩意敘事與視覺藝術，被譽為「如移動美術館般的演唱會」，2021年更榮獲德國iF設計獎肯定。林宥嘉團隊與臺北流行音樂中心歷時籌備，將這場舞台藝術傑作搬進北流，期望讓歌迷及觀眾以嶄新角度進入林宥嘉的音樂世界，親身體會每道光影與聲線之中蘊藏的情感力量。

為完整呈現「idol世界巡迴演唱會」的Live體驗，團隊將演出擴增為360度環景投影，包含地板畫面、雷射特效與環繞音響，打造台灣首見的全方位聲光舞台，還獨家展出從未曝光的獨家畫面，林宥嘉說：「很多參與過idol演唱會的歌迷朋友常在網上說很期待再回味這個演唱會，但現在我正在投入第7張專輯的計畫，所以非常歡迎歌迷朋友去感受這個展覽。」門票可上OPENTIX 或udn售票網查詢。