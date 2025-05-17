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資深男星妻子病危！求生意志下降「求周潤發傳語音打氣」他親自來醫院

記者陳芊秀／綜合報導

香港資深男星艾威在無數經典港劇演配角走紅，妻子是圈外人陳美玲（Lisa），婚後更以「疼妻」被圈內人熟知，然而兩人一度在2020年結束婚姻關係，2022年參加陸綜《再見愛人2》，公開分手原因是妻子罹患肝病，更在節目中復合，感動無數觀眾。然而妻子因近日病危進加護病房（ICU），周潤發更前去探視打氣。

▲▼艾威妻子病危進ICU，求生意志下降，求助周潤發。（圖／翻攝自網路）

▲艾威妻子病危進ICU，求生意志下降，求助周潤發傳語音，本人親自來醫院。（圖／翻攝自網路）

據港媒《香港01》報導，艾威的妻子罹患家族性遺傳多囊肝（肝臟出現多個囊腫）和多囊腎（腎臟長出多個水泡，俗稱泡泡腎），在兩個月前病情開始惡化，出現黃疸及水腫，需緊急入院接受治療，並自3月中起一直留醫。他在本月10日公開發文求助盼熱心人士捐贈換肝，有十多位血型與Lisa相符的善心人士願意提供協助。然而，Lisa因細菌感染導致腹腔積水嚴重，被送入加護病房，每日需進行洗血並插喉治療。由於肝功能失衡，毒素無法正常分解，已經影響腦部，Lisa時而神智不清，甚至不記得自己插喉，並要求出院去吃早餐。

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▲▼艾威妻子病危進ICU，求生意志下降，求助周潤發。（圖／翻攝自網路）

▲▼艾威妻子病危進ICU，求生意志下降，求助周潤發。（圖／翻攝自網路）

▲艾威的妻子罹患多囊肝，病重住進加護病房，公開發文求助外界熱心人士捐肝。（圖／翻攝自網路）

艾威曾在《再見愛人》節目透露，因為妻子罹病後不愛惜身體，雙方溝通未果，因此提出分開，但節目最後兩人決定復合。然而復合後，他的妻子病況逐漸惡化，為此他在大陸做直播帶貨賺醫藥費，更為了激起太太求生意志，請苗僑偉聯絡周潤發，盼對方留一段語音訊息給妻子打氣，而周潤發得知此事的當天就親自到醫院探視，相約康復後一起去跑步、吃菠蘿油麵包，幫助重燃求生意志，影帝暖舉令他相當感激。

▲艾威與陳美玲曾經歷離婚風波。（圖／翻攝自Facebook／艾威）

▲艾威、陳美玲夫妻因麻將引發婚變。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

▲艾威與陳美玲曾經歷離婚風波，在陸綜《再見愛人2》復合。（圖／翻攝自Facebook／艾威）

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