《新兵》男星自曝膝蓋粉碎性骨折　體檢甲等體位抽中海軍陸戰隊

記者黃翊婷／綜合報導

男星王大陸、陳零九、「小蝦」陳大天等人近期因閃兵案受到各界關注，不少男星也遭質疑是否有完成兵役。以《新兵日記》余班長一角走紅的阿龐（龐庸之），16日在IG限動公開自己腿部的疤痕並表示，他曾因車禍左膝蓋粉碎性骨折，不到2年去體檢還是甲等體位，甚至抽到海軍陸戰隊，入伍服役2年，「活到50歲才明白，原來有一種長相，叫作『當兵臉』。」

▲阿龐因先前罹癌覺得應該吃營養一點，加上後續對飲食控管鬆懈，導致身材發福。（圖／翻攝自IG／pangyungchih，下同。）

阿龐16日在IG發布2則限動，他提到，一大早去完市場，便和媽媽一起去麵店用餐，恰巧電視新聞正在播放閃兵案的報導，由於他曾因車禍左腳膝蓋粉碎性骨折，開刀3次、打了2根鋼釘，結果不到2年去體檢居然還是甲等體位，甚至抽到海軍陸戰隊，讓媽媽感到很困惑，「服役2年國家到底判定的標準是什麼？」

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▲阿龐曾因車禍導致膝蓋粉碎性骨折，他的腿部有明顯的開刀疤痕。

沒想到麵店老闆突然接話，喊了一聲「長相」。阿龐一聽忍不住自我調侃，「老闆啊！我常常去給您捧場，您不能賺了我的錢，面子都不給我吧」、「活到50歲才明白，原來有一種長相，叫作『當兵臉』」。