ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

富比士2025「亞洲30歲以下菁英榜」出爐！車銀優、人氣男團在列

記者劉宛欣／綜合報導

美國財經權威媒體《富比士》（Forbes）日前公布2025年度「亞洲30位30歲以下菁英榜」，表揚在亞太地區各領域展現傑出影響力與創新精神的年輕人才。榜單橫跨娛樂、科技、藝術、社會企業等10大類別，每類精選30位傑出青年，共計超過300人。

▲富比示2025年30歲以下亞洲菁英榜。（圖／翻攝自車銀優、BINI、Stray Kids、Big Ocean、高旻示Instagram）

▲車銀優登上《富比士》亞洲30歲以下菁英榜。（圖／翻攝自車銀優Instagram）

娛樂與體育類別中，榜單上包括南韓人氣男神，成名作包含《女神降臨》、《我的ID是江南美人》等電視劇，以及作為男團ASTRO一員的歌手活動，Instagram追蹤人數更突破4700萬，廣告代言接到手軟。韓星中還有，近年快速崛起的男團Stray Kids，以強烈曲風與全球巡演成績穩坐KPOP第四代男團代表之列。此外還有全球首支聽障偶像團體Big Ocean、女星高旻示韓裔澳洲新星河藝琳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲富比示2025年30歲以下亞洲菁英榜。（圖／翻攝自車銀優、BINI、Stray Kids、Big Ocean、高旻示Instagram）

▲富比示2025年30歲以下亞洲菁英榜。（圖／翻攝自車銀優、BINI、Stray Kids、Big Ocean、高旻示Instagram）

▲富比示2025年30歲以下亞洲菁英榜。（圖／翻攝自車銀優、BINI、Stray Kids、Big Ocean、高旻示Instagram）

▲Stray Kids、Big Ocean、高旻示等也上榜。（圖／翻攝自Stray Kids、Big Ocean、高旻示Instagram）

整體榜單中，菲律賓女團BINI被譽為「P-Pop新勢力」，憑藉青春形象與洗腦旋律橫掃菲律賓與國際市場，在娛樂與體育類奪下榜首。

▲富比示2025年30歲以下亞洲菁英榜。（圖／翻攝自車銀優、BINI、Stray Kids、Big Ocean、高旻示Instagram）

▲BINI是人氣菲律賓女團。（圖／翻攝自BINI Instagram）

據《富比士》統計，今年入選者從超過4500份提名中選出，以印度的94人表現最亮眼，其次為澳洲32人、中國30人、日本25人與南韓23人。

分享給朋友：

追蹤我們：

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

推薦閱讀

頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

李亞鵬欠巨債！嫩妻認「經濟狀況不好」一家棄豪宅住進租屋小房

李亞鵬欠巨債！嫩妻認「經濟狀況不好」一家棄豪宅住進租屋小房

騙日籍啦啦隊吃檳榔！張立東約會影片遭炎上　節目組急刪橋段道歉

騙日籍啦啦隊吃檳榔！張立東約會影片遭炎上　節目組急刪橋段道歉

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

獨／不閃兵人氣更旺！「許光漢3個月後退伍」全球劇組搶人　工作排到明年中

獨／不閃兵人氣更旺！「許光漢3個月後退伍」全球劇組搶人　工作排到明年中

獨家／男星當兵「慘被分到魔鬼連」　親揭「超崩潰內幕」：是在整人！

獨家／男星當兵「慘被分到魔鬼連」　親揭「超崩潰內幕」：是在整人！

資生堂千金「泳池解放比基尼」！　不甩酸民惡言辣秀產後好身材

資生堂千金「泳池解放比基尼」！　不甩酸民惡言辣秀產後好身材

《歌手2025》首集就淘汰人！「賽制遭質疑歧視」林志炫險墊底

《歌手2025》首集就淘汰人！「賽制遭質疑歧視」林志炫險墊底

「二代黑寡婦」加油站廁所內產子！　真嬰兒參演當場「留下紀念」

「二代黑寡婦」加油站廁所內產子！　真嬰兒參演當場「留下紀念」

李昇基岳父「非法海撈140億」遭起訴！惡行全曝光　半月前被女婿切割

李昇基岳父「非法海撈140億」遭起訴！惡行全曝光　半月前被女婿切割

快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

向佐街頭打卡癱瘓交通　遭保全驅趕「逛街要報備」尷尬畫面曝光

向佐街頭打卡癱瘓交通　遭保全驅趕「逛街要報備」尷尬畫面曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

李亞鵬欠巨債！嫩妻認「經濟狀況不好」一家棄豪宅住進租屋小房

騙日籍啦啦隊吃檳榔！張立東約會影片遭炎上　節目組急刪橋段道歉

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

獨／不閃兵人氣更旺！「許光漢3個月後退伍」全球劇組搶人　工作排到明年中

獨家／男星當兵「慘被分到魔鬼連」　親揭「超崩潰內幕」：是在整人！

資生堂千金「泳池解放比基尼」！　不甩酸民惡言辣秀產後好身材

《歌手2025》首集就淘汰人！「賽制遭質疑歧視」林志炫險墊底

「二代黑寡婦」加油站廁所內產子！　真嬰兒參演當場「留下紀念」

李昇基岳父「非法海撈140億」遭起訴！惡行全曝光　半月前被女婿切割

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

富比士, 車銀優, 高旻示

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《歌手2025》首集就淘汰人！「賽制遭質疑歧視」林志炫險墊底
  2. 「二代黑寡婦」加油站廁所內產子！　真嬰兒參演當場「留下紀念」
  3. 向佐街頭打卡癱瘓交通　遭保全驅趕「逛街要報備」尷尬畫面曝光
  4. 獨家／男星當兵「慘被分到魔鬼連」　親揭「超崩潰內幕」：是在整人！
  5. 李昇基岳父「非法海撈140億」遭起訴！惡行全曝光　半月前被女婿切割
  6. 富比士2025「亞洲30歲以下菁英榜」出爐！車銀優、人氣男團在列
  7. 美麗本人升格二寶爸！小女兒平安出生　自嘲「女生宿舍管理員登基」
  8. 永野芽郁遭爆不倫…首出席公開活動！　「落淚致歉」謝絕媒體採訪
  9. 嘻小瓜曬當兵照曝「是許光漢學姊」！　憶軍旅生活：一堆直男逃兵
  10. 《甄嬛傳》導演隔10年再出手！　合作男神肖戰預告1天破800萬觀看

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366