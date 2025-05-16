富比士2025「亞洲30歲以下菁英榜」出爐！車銀優、人氣男團在列

記者劉宛欣／綜合報導

美國財經權威媒體《富比士》（Forbes）日前公布2025年度「亞洲30位30歲以下菁英榜」，表揚在亞太地區各領域展現傑出影響力與創新精神的年輕人才。榜單橫跨娛樂、科技、藝術、社會企業等10大類別，每類精選30位傑出青年，共計超過300人。

▲車銀優登上《富比士》亞洲30歲以下菁英榜。（圖／翻攝自車銀優Instagram）

娛樂與體育類別中，榜單上包括南韓人氣男神，成名作包含《女神降臨》、《我的ID是江南美人》等電視劇，以及作為男團ASTRO一員的歌手活動，Instagram追蹤人數更突破4700萬，廣告代言接到手軟。韓星中還有，近年快速崛起的男團Stray Kids，以強烈曲風與全球巡演成績穩坐KPOP第四代男團代表之列。此外還有全球首支聽障偶像團體Big Ocean、女星高旻示韓裔澳洲新星河藝琳。

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▲Stray Kids、Big Ocean、高旻示等也上榜。（圖／翻攝自Stray Kids、Big Ocean、高旻示Instagram）

整體榜單中，菲律賓女團BINI被譽為「P-Pop新勢力」，憑藉青春形象與洗腦旋律橫掃菲律賓與國際市場，在娛樂與體育類奪下榜首。

▲BINI是人氣菲律賓女團。（圖／翻攝自BINI Instagram）

據《富比士》統計，今年入選者從超過4500份提名中選出，以印度的94人表現最亮眼，其次為澳洲32人、中國30人、日本25人與南韓23人。