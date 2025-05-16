《甄嬛傳》導演隔10年再出手！　合作男神肖戰預告1天破800萬觀看

記者劉宛欣／綜合報導

2011年播出的宮鬥劇《甄嬛傳》至今過了14年，每每重播仍吸引大批觀眾重溫，是不少人心目中難以超過的經典，打造出該劇的導演鄭曉龍睽違10年回歸，攜手導演曹譯文拍攝年度大作《藏海傳》，由頂流男星肖戰領銜主演，將於18日登上Disney+，黃金陣容讓眾多劇迷期待不已。

▲《甄嬛傳》播出超過14年仍是經典。（圖／翻攝自劇照）

《藏海傳》由肖戰飾演男主角「藏海」，是一名表面冷靜理性，內心卻堅定執著、足智多謀卻仍懷善良的複雜人物，鄭曉龍稱讚他的表現「有突破、戲很好」，其演技獲得高度肯定。而女主角則由新生代女星張婧儀擔綱，飾演武藝高強、智慧過人的神秘角色「香暗荼」，兩人在劇中的對手戲被視為最大看點。

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▲《藏海傳》由鄭曉龍團隊睽違10年推出。（圖／Disney+提供）

此外，近年在《開端》、《新生》等作品中表現亮眼的黃覺，以及鍾漢良、陳妍希、《天龍八部》張國強等實力派演員也強力助陣，使得該劇未播就累積超高關注度，早在2024年就入選「2025優酷年度片單」，並榮獲「年度期待劇集」獎項。目前線上平台預約觀看人數已突破百萬大關，首支預告片更在24小時內狂飆至800萬播放次數，網路聲量持續升溫。