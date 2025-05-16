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17歲女星成年禮戴960萬耳環！「公務員父遭疑貪汙」急滅火：是贗品

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸17歲女星黃楊鈿甜近來因為飾演《五福臨門》小妹而打出知名度，近日他在成人禮上佩戴價值約230萬元（約962萬台幣）的耳環，掀起對她家庭背景和財富來源的討論。有網友挖出黃楊鈿甜的父親楊偉曾任職於四川雅安市經濟合作和外事局，負責對外招標工作，質疑光憑公務員薪水絕不可能負擔起這麼貴的奢侈品，引起爭議，逼得工作室不得不跳出來滅火。

▲黃楊鈿甜成人禮疑似配戴天價耳環。（圖／翻攝自微博）

▲黃楊鈿甜年紀輕輕演技便受到肯定，外型也相當亮麗。（圖／翻攝自嘉行傳媒微博）

楊偉於2017年辭去公職，隨後做起生意，不過還是被網友質疑在職期間違法，利用不法手段中飽私囊，對此，雅安市相關部門回應指出楊偉辭職已8年，家庭收入與公職無關，但未能平息外界質疑。

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▲黃楊鈿甜成人禮疑似配戴天價耳環。（圖／翻攝自微博）

▲黃楊鈿甜成人禮疑似配戴天價耳環。（圖／翻攝自微博）

對此，黃楊鈿甜工作室緊急發出聲明，表示相關指控「純屬惡意謠言」，硬起來保護藝人表示「嚴重侵害黃楊鈿甜女士的名譽權」，要求造謠者火速刪除相關貼文，並且呼籲平台採取必要措施，也警告網友不要在擴散不實消息，公司目前已經蒐證，會依法追究侵權行為的法律責任。

▲黃楊鈿甜成人禮疑似配戴天價耳環。（圖／翻攝自微博）

▲工作室發聲明保護藝人。（圖／翻攝自嘉行傳媒微博）

稍早，黃楊鈿甜父親楊偉，也親自發表公開聲明，解釋女兒配戴的飾品「並非正品」，目前已經封存保管，隨時願意接受檢測。對於網路謠言，例如質疑他涉及雅安災後重建貪污等，他強調自己並未參與相關項目，也沒涉及任何違法行為，承諾接受監督並配合調查，呼籲網友們理性看待，「不信謠、不傳謠」。

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