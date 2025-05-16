成軍6年　貝克小姐宣布全台9場巡演「只記得要吃」

記者蔡琛儀／台北報導

成軍八年的雙人組合「貝克小姐Miss Bac」，由主唱筱卿與吉他手秉恩組成，自2017年起以溫暖療癒的民謠曲風深受樂迷喜愛。2025年初剛在西門紅樓展演館舉辦完八周年專場「年年有今日」，日前驚喜宣布將展開全新不插電巡迴演出「Mi88 Bac. to the City：UNPLUGGED LIVE TOUR」，從北到南唱進八大城市。

▲貝克小姐。（圖／福茂提供）

貝克小姐將自6月14日從宜蘭開唱，走訪桃園、花蓮、台南、嘉義、台北、高雄與台中，舉辦共九場演出。被問到這次小巡演最期待的事情是什麼，吉他手秉恩說是各地的美食，甚至在會議上細數台南的牛肉湯、嘉義的火雞肉飯等等，被筱卿笑說：「整天只知道要記得吃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

筱卿也表示很久沒有回他們的家鄉桃園開唱，很期待這次可以回家唱歌，也希望帶給大家一種回到家的氛圍，兩人說因為很久沒有採取不插電的方式，在成軍第八年的現在舉辦這次的巡演，有種回歸最原始的貝克小姐的感覺。

吉他手秉恩也說，因為這次巡演會採取不插電的模式，歌單設計上也會跟前一次巡演有很大的不同，想讓大家聽到最純粹的貝克小姐，除了大家熟悉的歌曲外，這次也會準備一些相對少演出甚至未發表的壓箱寶，還精心準備了入場禮物，筱卿賣關子表示這個禮物是跟公司同事討論後覺得很有紀念意義的東西。