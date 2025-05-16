陳大天砸錢找「閃兵集團」在家被逮捕！　劇團急切割取消演出：深感遺憾

記者蕭采薇／台北報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，檢警擴大追查發現還有多名知名藝人涉案，其中37歲「小蝦」陳大天在家被警方逮捕。他本來是舞台劇《三個傻瓜》的主演之一，如今劇團出手切割，宣布取消陳大天後續場次的演出，「我們深感遺憾，並向所有觀眾及支持者表達歉意。」

▲陳大天針對閃兵鞠躬道歉。（圖／記者邱中岳攝）

果陀劇場《三個傻瓜》公告如下

[廣告]請繼續往下閱讀...

本劇團演出《三個傻瓜》 ，因演出人員之一陳大天先生近期涉及兵役相關法律程序，並已進入司法調查階段。為確保演出順利進行，經內部審慎評估與討論後，我們決定即日起調整演出安排，取消陳大天先生於本次製作後續場次之演出。

我們一直以來都十分尊重每位演出人員的專業與付出，也誠摯感謝陳大天先生自排練以來的投入與努力。對於此次人員調整所可能引發的疑慮與不便，我們深感遺憾，並向所有觀眾及支持者表達歉意。

在《三個傻瓜》台南場的演出中，原定之預備演員方延恩將接替演出。方延恩自排練初期即全程參與，與主要演員同步練習已逾兩個月，對角色及整體製作流程均十分熟悉，演出品質敬請觀眾安心。

▲陳大天先前出席果陀劇場《三個傻瓜》演出記者會。（圖／記者李毓康攝）

我們將持續以最高標準確保演出品質與進行節奏，期盼觀眾一如既往地支持這部作品與每一位敬業的台前幕後成員。

同時，我們也呼籲社會大眾在關注事件的同時，能尊重司法程序，並給予當事人適當的空間以面對與反思。

如需進一步了解演出場次或票務資訊，歡迎洽詢本團聯絡窗口。感謝您的理解與支持。