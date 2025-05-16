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世壯運開幕「周湯豪母子、告五人」都來了！　莊智淵也是表演嘉賓

記者蔡琛儀／台北報導

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，開幕典禮將在明（17日）於台北大巨蛋舉行，阿爆帶著金曲新人makav真愛領軍的「那屋瓦少女隊」率先開唱，告五人也將首度站上大巨蛋大舞台，壓軸則由比莉和周湯豪母子檔合體演出，兩人自掏腰包打造華麗造型，搭配百人舞群尬舞飆唱，氣勢破表。

▲▼比莉和周湯豪、告五人、莊智淵、江宏傑、阿爆擔任世壯運開幕典禮表演嘉賓。（圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供）

▲▼莊智淵、江宏傑擔任世壯運開幕典禮表演嘉賓。（圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供）

▲▼比莉和周湯豪、告五人、莊智淵、江宏傑、阿爆擔任世壯運開幕典禮表演嘉賓。（圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供）

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有趣的是，奧運國手莊智淵這次也難得應邀擔任表演嘉賓，「很榮幸也很開心受邀參與世壯運開幕演出邀約。因受邀演出內容屬於自己的專業領域，希望自己能享受當下也可以把這份感受傳遞給參與此次比賽的各位選手！」也曾是奧運國手的江宏傑則為了這次開幕重拾球拍，以運動員身分與素人及孩童選手打表演賽，並為世壯運拍攝宣傳影片力挺。

比莉和周湯豪決定把去年周湯豪台北小巨蛋的合體演出升級為「大巨蛋豪華版」，除了將首次搭配上百位舞者同台演出，更親自幫自己和舞者打理演出造型，為此母子倆兩個月前就開始準備，比莉興奮表示：「彩排時站在大巨蛋臺上覺得超級震撼！這麼厲害的場地加上跟一百多人的舞群一起走上走下彩排，過程中很感動，很期待演出當天的到來！」被問到若能參加世壯運最想參與什麼項目？很愛走路的比莉笑說：「如果有走路比賽，我一定報名！」求學時期曾是曲棍球選手的周湯豪則表示：「有機會的話想去比曲棍球比賽！」

▲▼比莉和周湯豪、告五人、莊智淵、江宏傑、阿爆擔任世壯運開幕典禮表演嘉賓。（圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供）

▲▼比莉和周湯豪、告五人、阿爆擔任世壯運開幕典禮表演嘉賓。（圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供）

▲▼比莉和周湯豪、告五人、莊智淵、江宏傑、阿爆擔任世壯運開幕典禮表演嘉賓。（圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供）

▲▼比莉和周湯豪、告五人、莊智淵、江宏傑、阿爆擔任世壯運開幕典禮表演嘉賓。（圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供）

告五人也是首次登大巨蛋大舞台，犬青表示：「上次因為球賽曾踏上投手丘表演，但這次是真的在大巨蛋的大舞台上做大型的演出，感受很不一樣，我們都為了此次表演很隆重地在準備各項前置工作！」鼓手哲謙則透露為了這次表演，特別將兩首經典曲目，在編曲上作大幅更動，被問到如果有機會參加世壯運，最想參加的賽事是什麼？主唱兼吉他手雲安笑說最想參加標槍跟鉛球，鼓手哲謙幽默說：「那我想要參加跑步比賽，然後去撿雲安丟的標槍！」至於主唱犬青則自認沒有運動細胞，「我還是當啦啦隊幫大家加油就好！」

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