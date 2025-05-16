虛擬男團也有私生！PLAVE遭跟蹤偷拍　公司強硬提告：證據全收齊

記者張筱涵／綜合報導

人氣虛擬男團PLAVE近日遭受部分惡意粉絲持續性跟蹤騷擾，其所屬公司VLAST於5月15日發表嚴正聲明，宣布將對所有侵犯成員私生活、散播惡意言論、公開個資及持續跟蹤等違法行為，採取刑事與民事的雙重法律行動。

▲虛擬男團PLAVE人氣很高。（圖／翻攝自X／@plave_official）



VLAST指出，公司一直以來對成員的網路惡評、毀謗留言、私生飯行為進行持續監控，並已針對過往案件提起訴訟，獲得民事賠償責任的法院判決，接下來將進一步執行相關裁定。

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聲明中提及，公司在2025年3月已針對「公開PLAVE成員個資與發表侮辱性言論」的惡意網友提出刑事告訴，並已確認數名嫌疑人身分，案件目前正於全韓展開調查。公司強調：「針對此類行為，我們將秉持無容忍原則，除了刑事責任外，也將全面追究民事賠償。」

針對最近加劇的實體跟蹤行為，VLAST更表明已掌握包括監視器、車輛行車紀錄器等證據，未來將依《跟蹤犯罪懲治法》提出刑事告訴，對於反覆騷擾者將請求法院判處最重可達有期徒刑的懲罰。

VLAST嚴正指出：「無論出於何種理由，跟蹤成員、拍攝非公開照片、接近宿舍與車輛、或流出成員行程與私生活資訊等行為，皆屬侵犯私領域，絕不可被正當化。」呼籲粉絲理性追星，共同維護健康的粉絲文化。

最後，VLAST向所有曾主動舉報與關心藝人安全的粉絲致謝，並承諾今後將致力保護藝人權益，堅守法治與正義。

【VLAST聲明全文】

VLAST（以下簡稱「本公司」）持續監控針對PLAVE成員的侮辱、毀損名譽的惡意留言、公開藝人個資的行為，以及威脅藝人私生活的跟蹤式接近行為（以下簡稱「私生行為」），並對此進行嚴正的法律應對。

關於過去進行的控告案件，已於刑事程序結束後，收到承認民事賠償責任的判決，並將徹底進行執行程序。此外，本公司已於2025年3月對針對PLAVE成員進行個資公開及侮辱等惡意貼文的加害者提起告訴，最近也已特定數名嫌疑人，並在全國範圍內進行調查。對於相關案件，本公司將依「零容忍原則」，在刑事處罰之後，全面提起民事損害賠償訴訟。

另一方面，本公司最近確認部分粉絲有尾隨或試圖接近成員等持續性跟蹤行為。

這類行為是嚴重威脅成員身體及心理安全的明確犯罪，根據社會通念，絕不可被容許。本公司已根據《跟蹤犯罪懲治相關法律》蒐集監視器、車輛行車記錄器等相關證據資料，並為提出刑事告訴做好準備，對於反覆實施跟蹤行為者，將要求調查機關給予可處以最高刑期的嚴重懲罰。

成員的移動路線或私生活資訊的分享、接近宿舍或車輛、非官方攝影等侵犯私領域的行為，無論任何理由都無法被正當化。懇請各位粉絲共同努力，營造健康的粉絲文化。

我們衷心感謝粉絲們一直以來的寶貴舉報與關心，本公司也承諾，今後將傾盡一切努力，保護藝人權益並建立健康的粉絲文化。謝謝。