驚呆！玄鳳植《D.P》欺負孫錫久　「實際年紀更年輕」終於演老么：我好幸福

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

Disney+最新推理懸疑劇《血謎拼圖》由孫錫久、金多美首度攜手合作，戲劇還聚集了《D.P》班底玄奉植、金成均，3位前職軍人再次聚首，忍不住互虧對方，而玄奉植雖有著老練長相，但其實是3人之中年紀最小，終於讓他演到「MZ老么」，開心地直呼「我好幸福」，逗笑所有人。

▲孫錫久、金多美攜手合作《血謎拼圖》。（圖／Disney+提供）



孫錫久、玄奉植、金成均過去曾一起合作《D.P》，玄奉植之前演的角色是憲兵隊隊長，總是欺負金成均、孫錫久，但這次角色地位互換，他按照真實年齡終於演到老么，馬上就被孫錫久用力地虧：「所以在軍隊裡就該對我好點，出了社會，誰知道會有什麼變化？他在軍隊裡欺負我，現在知道要掩飾過去的行為，裝得更可愛了！」

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▲玄鳳植長得很老練，因此經常飾演職位較高的角色，這次在《血謎拼圖》終於是老么。（圖／Disney+提供）



▲金成均過去也參與過《D.P》演出。（圖／Disney+提供）



玄奉植因長得老練，過去都是年紀較長、職位較高的角色，這次收到劇本成了「老么」，他也開心地說：「劇本是真的很有趣，但『老么刑警』這個角色，我至今都只有演過反轉的角色，可以成為老么，我覺得很幸福。」

為了詮釋「MZ世代的老么」，玄奉植努力在演技上表現與以前更不同的演出方式，他也在記者會上幽默強調：「實際上，我真的是僅次於多美的老幺。」成為劇組中的團寵。《血謎拼圖》21日在Disney+獨家上架播出。