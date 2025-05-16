《歌手2025》今晚開播！8人參戰名單被嫌落差大…唯一台灣歌手是他

記者陳芊秀／綜合報導

陸綜《歌手2025》16日晚間將開播第一集（期），參賽8位選手正式官宣，唯一來自台灣的歌手是在大陸樂壇耕耘多年的林志炫。節目近日召開記者會，被問到參賽陣容與網路預測落差大，製作人也直球回應。

▲《歌手2025》16日晚間正式播出，照樣直播不修音、全開麥。（圖／翻攝自微博）

《歌手》去年（2024）以現場直播、全開麥、不修音的方式播出，加上節目導演洪嘯坦言找人有難度，「歌手因為直播的事情婉拒」，引爆空前話題，同時前幾集成績唱輸外國歌手，激起大陸民眾「守國門」的情緒。相隔1年節目再度推出新一季，依然是全程直播、全開麥、不修音，首集（期）參賽共8位歌手，依序為日本混血女歌手BENI（安良城紅）、陳楚生、美國女歌手米奇蓋頓（Mickey Guyton）、單依純、葛莉絲金斯勒（Grace Kinstler）、林志炫、周延GAI以及白舉綱。

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然而正式名單與開播前網傳名單有多位大咖歌手，如台灣張惠妹，香港葉蒨文、馬來西亞梁靜茹等人，最終沒有出現。節目本月14日舉行記者會，面對媒體提問「網友覺得有落差」，製作人張丹陽回答「落差？在我這兒沒有落差」，她表示知道網上謠傳的每版名單提到的歌手，節目也有努力邀請過，「我篤定的是台上坐的8位歌手，以及未來會來（節目）的歌手，是我們現在樂壇中能請到、能唱現（現場）、最好的陣容」。

▲《歌手2025》參戰歌手8人名單正式發表，陸網批評落差大，面對媒體提問製作人張丹陽回應。（圖／翻攝自微博）

林志炫被問到參加節目的感想，回應道：「不是直播，我不會回《歌手》。」他在2017年已經參加過該節目，對重返節目充滿信心。

▲林志炫是唯一台灣歌手。（圖／翻攝自微博）

▲《歌手2025》第一集登場歌手與演唱歌單。（圖／翻攝自微博）