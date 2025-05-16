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曾是Red Velvet天菜保鑣！　187cm韓星申承浩成功出道「首部電影跟Irene演」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男演員申承浩曾出演《D.P》、《還魂》、《弱美男英雄》等多部人氣戲劇，他本是足球選手，但後來對於模特兒、戲劇圈有關心，放下原本的興趣改往幕前發展。但有趣的是，他在轉換跑道的期間，，因身高高達187公分，被朋友叫去打工當「藝人保鑣」，過去首度在《文明特急》，聊到這段趣事，更巧的是他成功出道後，還跟曾經在保鑣時期見過面的Irene合作。

▲▼ 他曾是Red Velvet天菜保鑣！　申承浩成功出道「首部電影跟Irene演」。（圖／翻攝自YouTube） 

▲▼申承浩曾在出道前打工的時候去當保鑣。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼申承浩曾在出道前打工的時候去當保鑣。（圖／翻攝自YouTube）

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申承浩從小接觸足球，練習了近11年，後來因對模特兒、戲劇圈有關心，毅然決然選擇朝藝人方向前進。他過去首度在《文明特急》透露轉換跑道的期間，卻被拍到站在Red Velvet身邊當保鑣，他解釋：「在結束足球選手生活後，我最想嘗試的就是打工，剛好學生時期的朋友在家裡附近的百貨公司保全隊當保鑣，我剛好就錄取了，有時候會叫我去當貼身保鑣」，187公分的身高與黃金比例，還在當時掀起一陣討論度。

▲申承浩後來成功出道，首部電影就是跟Irene演。（圖／翻攝自YouTube）

▲申承浩後來成功出道，首部電影就是跟Irene演。（圖／翻攝自YouTube）

巧的是，申承浩後來成功當上演員，2021年參演人生第一部電影《愛情漢堡包》，女主角就是Red Velvet的Irene，導演當時還問他「你們見過面嗎？」他自己也忘記曾經是保鑣，於是回答「沒有」，直到後來正式開始對戲時，他才想起來「我們見過面」，就連Red Velvet經紀人都記得申承浩是當時的保鑣。

▲▼ 他曾是Red Velvet天菜保鑣！　申承浩成功出道「首部電影跟Irene演」。（圖／翻攝自YouTube）

▲申承浩神奇的經歷連其他演員們都直呼很戲劇化。（圖／翻攝自YouTube）

申承浩2016年通過SBS超模選拔大賽，2018年以網路劇《A-TEEN》以演員身份出道，後來陸陸續續參與許多人氣戲劇，1995年出生的他，數度因「成熟的外表」引起熱議，還曾被前輩認為是「1987年出生」，令他哭笑不得。

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申承浩, Red Velvet, Irene

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