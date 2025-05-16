遭指涉造假體檢逃兵！　Mandy馬筱梅前夫喊告…名嘴爆40萬擺平免役

▲Mandy（馬筱梅）的前夫Robert（右）被葛姓名嘴在臉書上直指他利用造假體檢躲兵役。（圖／翻攝自鄭揚融IG）

圖文／鏡週刊

多名男星捲入閃兵役爭議，連汪小菲妻子Mandy（馬筱梅）的前夫Robert（鄭揚融）也被葛姓名嘴在臉書上直指他利用造假體檢躲兵役，對此，Robert憤怒表示將蒐證提告！

葛姓名嘴14日在臉書發文，「據查證消息人指出，鄭先生免役因心律不整；然而實際上是當時有找人頂替戴儀器，中間還有G姓介紹人指出鄭當時尋求找免疫對策方案。鄭男涉嫌逃兵事件，當時陪同體檢人表示是在陽明醫院體檢，並花了40萬找人頂替配戴儀器擺平免役。本人5/7向鄭揚融先生查證涉嫌逃兵之事，到現在無任何回應！ 檢調單位是否要查一查？」

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對此，Robert接受本刊訪問表示，自己不用當兵是將近十年前的事情，因為自己人在美國，不確定還找不找的到台灣證明文件，但會針對這些不實謠言蒐證提告。

葛姓名嘴另針對逃兵現況加碼爆料，「前幾天和一名主任檢察官通話，談話中檢座表示逃兵事件抓不完，我才赫然發現原來台灣逃兵這麼猖獗，甚至有集團在背後操控，逃兵價位從數十萬到一百萬之間。」



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