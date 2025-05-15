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蕾菈老公自豪「全台模範替代役退伍」　5年前當兵照曝光

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸砸百萬找閃兵集團，檢警擴大追查後發現多名藝人涉案，包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。消息曝光後引發外界討論及關注，為此，網紅蕾菈的老公湯宇也在Threads發文曬出5年前當兵照，自豪表示：「最後還拿到全台模範替代役退伍，也算是一種戰功彪炳？」

▲▼湯宇。（圖／翻攝自Instagram／itschosenai）

▲湯宇是蕾菈的老公。（圖／翻攝自Instagram／itschosenai）

透過湯宇分享的照片可見到，他身穿替代役的制服，胸前配有名牌，站在一面以「歲月流金，閃耀雙十」為主題的活動背板前，手上拿著一面裝框的獎狀，對鏡頭露出自信微笑。湯宇在文中分享5年前服替代役的回憶，並感性回顧當時選擇留在成功嶺、體驗軍旅生活的過程。

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▲▼湯宇。（圖／翻攝自Instagram／itschosenai）

▲湯宇曬出當兵照。（圖／翻攝自Threads／itschosenai）

湯宇表示雖身為替代役，不過當年選擇留在成功嶺裡感受軍旅生活，並透露自己受了訓、掛了一條槓的階，也背了值星，甚至還當過7個月的帶兵班長。最後更以「全台模範替代役」的身分退伍，讓他感到相當光榮，「也算是一種戰功彪炳？ 好快呀退伍也5年了。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「替代役青年們」、「戰力強啊，滿滿回憶對吧？」

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