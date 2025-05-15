豬哥亮回來了！　逝世8週年「宣布出單曲還演MV」

記者蔡琛儀／台北報導

綜藝天王豬哥亮在2017年因癌症辭世，享壽70歲，今（15日）是他離世8週年，女兒謝金燕特別PO出自己13歲時和豬哥亮、姊姊的合照懷念爸爸：「13歲的我，41歲的你，16歲的姊姊，老爸我們都很想你！！」謝金晶也發文：「謝謝老爸，冥冥之中一直都在守護著我們，哥哥製作了一首〈阿爸的話〉表達我們對您的愛與思念，希望您喜歡。」

▲▼謝金燕、謝金晶發文懷念豬哥亮。（圖／翻攝謝金燕IG、翻攝謝金晶臉書）

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豬哥亮所留下的無數經典影劇至今仍讓粉絲津津樂道，日前在高雄流行音樂中心舉行的2025「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，更讓「AI豬哥亮」重現大銀幕，如今由豬哥亮的長子謝順福、中華豬哥亮文化協會與甲上娛樂共同企劃製作，透過AI科技重現豬哥亮的動作、聲音拍攝，以「AI豬哥亮」的名義發行首支單曲〈阿爸的話〉及MV。

▲「AI豬哥亮」首支單曲〈阿爸的話〉MV。（圖／甲上娛樂提供）

謝順福表示，今年想做些不一樣的紀念活動，於是他便將父親生前耳提面命的叮嚀字句，集結創作成一首歌，其中歌詞「人生起起落落／運命浮浮沉沉」便是豬哥亮最常講的話，「我與妹妹謝金晶每年都會紀念爸爸，今年是8週年，就想要做一首以爸爸為角度來唱的歌曲」，而這次透過AI創作及拍攝MV，過程困難、具有挑戰性，但謝順福看到成果之後直呼一切都值得。

MV特別邀請到新生代男星涂善存一人分飾兩角，同時扮演父親、以及長大後的兒子，涂善存首度挑戰演父親角色，不論是上一代的嚴父或新手父親，與《乒乓男孩》童星李星緯互動演出，並穿插「AI豬哥亮」的演唱畫面，也讓這一位國寶級的喜劇天王再度「復活」，甲上娛樂表示，未來將結合影一製作所及電視台的投資，推出一系列「AI豬哥亮」短影音及綜藝節目，繼續展現豬哥亮的魅力。

▲MV由涂善存一人分飾兩角，與《乒乓男孩》童星李星緯互動演出。（圖／甲上娛樂提供）