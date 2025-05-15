22歲練習生驚爆：我要當爸了！　曬超音波照「小孩的媽是前女友」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣選秀《Fantasy Boys》於2023年3月召集練習生參賽，最後組成男團出道。其中，一名泰國籍練習生TK雖在第8集被淘汰，此後仍努力朝偶像領域發展，現回到家鄉的他在出道前夕，13日卻爆出「即將當爸了」，但他與小孩生母已經分手關係，兩人決定共同扶養女方腹中孩子。

▲22歲練習生TK驚爆「要當爸了」。（圖／翻攝自TK社群網站）



TK於13日突然在社群網站上自爆「即將當爸」，他貼出前女友與小孩超音波照片，自證消息。兩人本是朋友關係，認識1年後在2024年11月友誼昇華成愛情，但僅短短交往5個月，2月發現女生懷孕，只是兩人性格不合，4月選擇正式分開。

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▲▼TK曬超音波照與前女友的側面。（圖／翻攝自TK社群網站）



TK表示：「我從一開始就相信孩子是我的，這段期間我們一直在討論如何扶養小孩。」他緊密與女方聯絡，更給予了所有產檢支援，包含幫忙付費用。

兩人雖然情逝，前女友仍想生下孩子，並以未婚母的方式扶養孩子，TK也說，「尊重女方的決定，我也會一起參與小孩育兒」，只是女方家長疑似為了費用出現爭執，文內他提到「這是我和她之間的問題」，令人看得滿頭霧水。而他現已練習生身份與泰國經紀公司簽約，即將出道卻「鬧出人命」，引起譁然。