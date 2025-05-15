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呂士軒入圍金曲歌王！　 爆料新歌藏「1超狂收音」：都沒人發現

▲呂士軒不藏私分享創作心法。（圖／北流提供）

▲呂士軒不藏私分享創作心法。（圖／北流提供）

記者翁子涵／台北報導

臺北流行音樂中心推出「北流雲取樣機2.0」升級版，希望藉此培育台灣音樂人才，甫入圍金曲「最佳華語男歌手獎」的呂士軒，日前也受邀作為客座導師，分享自己製作時靈感的來源及經驗，並聊聊自己的創作心法，甚至專輯製作時的趣事。

▲▼呂士軒入圍本屆金曲歌王獎項。（圖／北流提供）

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▲▼呂士軒入圍本屆金曲歌王獎項。（圖／北流提供）

▲▼呂士軒不藏私分享創作心法。（圖／北流提供）

呂士軒分享自己開始創作始於MC HotDog熱狗，他笑說：「那時想學他唱歌，後來產生興趣於是開始自己寫，國中開始不上課，常在鑽研。後來因為爸爸生病，開始把它當成認真的事來做，學習、練習變得很重要。」他也開始自己在沒有中文說明書的狀態下，摸索如何使用取樣機等器材，而甫公布的第36屆金曲獎名單，呂士軒也以專輯《好生豪氣》角逐2025「最佳華語男歌手獎」，對他來說充滿意義也是肯定。

提到創作過程，呂士軒也鼓勵在場的學員不要侷限自己的想像，生活中的各式聲響，也許都能成為創作的關鍵。聊到單曲〈二周目〉，呂士軒笑說：「其實當時我在歌曲裡面加入了『整骨』的聲音，而且不說其實沒人聽得出來，感覺放在歌曲很適合，好像折斷了什麼的聲音。」這首歌中，他也將嗩吶、開車踩油門的聲音，以及好友DJ賴皮在演出時一段感性發言，都放進了這首歌，他以此為範例，希望大家在創作時都能保持開放的心。
 

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