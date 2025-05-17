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小孟老師／5月17日星座運勢　水瓶「番木瓜色」帶財運

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：成為業界專家
感情：縱情歡笑暢快
財運：瞭解趨勢行情
水瓶幸運色：蕃木瓜色
貴人：天秤
小人：獅子

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雙子座

工作：靈活應對挑戰
感情：嘗試了解對方
財運：控制財務風險
雙子幸運色：純橙色
貴人：天蠍
小人：金牛

天秤座

工作：認真學習思考
感情：愛情貴人運強
財運：抓住投資機會
天秤幸運色：沙棕色
貴人：處女
小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：工作回饋改善
感情：家庭和樂融融
財運：保持控制心態
魔羯幸運色：杏仁白色
貴人：雙魚
小人：處女

金牛座

工作：熟悉核心流程
感情：一心一意浪漫
財運：掌握資訊市場
金牛幸運色：檸檬綢色
貴人：牡羊
小人：射手

處女座

工作：尋找創新思路
感情：感激生命有他
財運：做好風險控制
處女幸運色：暗卡其色
貴人：雙子
小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：提高效率時間
感情：拉近彼此距離
財運：加強維護利益
巨蟹幸運色：黃綠色
貴人：巨蟹
小人：雙子

天蠍座

工作：善于反思現狀
感情：聆聽內心聲音
財運：保護自我資產
天蠍幸運色：青藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶

雙魚座

工作：承擔且不回避
感情：調整個人心態
財運：事前投資謹慎
雙魚幸運色：茶綠色
貴人：金牛
小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：勇攀高峰良機
感情：娛樂增加戀愛
財運：加強研究學習
牡羊幸運色：土耳其藍色
貴人：射手
小人：魔羯

獅子座

工作：進行改善工作
感情：心靈碰撞思維
財運：理性投資決策
獅子幸運色：草坪綠色
貴人：水瓶
小人：雙魚

射手座

工作：積極應對危機
感情：用心打扮自己
財運：進行多元投資
射手幸運色：深粉紅色
貴人：獅子
小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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