Andy緋聞女友情史遭起底！　女方前男友是主播…鬆口回應

▲Andy和家寧分手，恢復單身後，又和經紀人李女的花邊傳出。（圖／翻攝自Andy IG）

圖文／鏡週刊

百萬級YouTuber 「眾量級」分手後，Andy自訴遭到前女友家寧、家寧媽媽侵佔頻道等八項罪狀，獲得廣大網友一面倒支持，但隨之而來的是對Andy新生活的臆測，有爆料稱Andy和經紀人交往、住進信義區豪宅，更有相關人士向本刊起底Andy經紀人情史。

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▲Andy經紀人女友身份遭主播同業起底。（圖／讀者提供）

Andy揮別前女友家寧，並透過司法為自己追求正義，試圖釐清一團爛帳，獲得高人氣之時，也夾雜著對他私生活的議論，早前曾有爆料指稱，Andy和新任經紀人李女交往，並且入住信義區豪宅，質疑他賣慘。

▲Andy和經紀人的緋聞，並不被相關人士看好。（圖／讀者提供）

而本刊更收到電視台主播起底李女來歷，稱李女並非報導所稱是富家女，原本是在Dior專櫃當櫃姐，後轉任為記者，曾和主播的男性友人交往，但最後卻將前男友傷透了心，「她一直都有很多追求者，我們都覺得Andy GG了」。

另外李女前男友則對Andy的緋聞表示，「我跟她分手也那麼久的事了，就沒有想要再去傳她的事了。」但補充，「那男的（指Andy）還小她6歲，覺得他的眼光還真是很奇怪，找比自己大那麼多的女生。」至於Andy則澄清並沒有住豪宅，但對於和經紀人兩人間的未來並未說死，「這種東西就隨緣，就是跟我爸學的這個金句，因為我爸跟我媽，他們也是當初看對眼，然後在一起的，所以每一段感情都是很難的」。





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