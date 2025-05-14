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千年一遇AV女神是她！　21歲瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」驚喜來台

記者蔡琛儀／台北報導

成人界盛事「2025 TRE台北國際成人展」將於8月8日至10日於南港展覽館2館1樓正式登場，今（14日）公佈了出席陣容，包括AV女神金松季歩、被封為千年一遇的21歲「J級神乳女神」瀨戶環奈、「SOD魔鏡號女王」神木麗、暗黑女神西宮夢。

▲▼瀨戶環奈。（圖／TRE提供）

▲「J級神乳」瀨戶環奈。（圖／TRE提供）

神木麗因奪得「魔鏡號25週年選美」冠軍而出道，成為話題焦點。神木麗曾透露，胸前與背部的痣曾讓她感到自卑，直到觀眾的熱烈喜愛，讓她發現這些標記正是專屬於她的獨特魅力。

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而另一位人氣爆棚的西宮夢，自2019年出道以來，以冷豔不笑的形象與模特兒級身材深受粉絲追捧，去年泳池趴活動上，她大膽替粉絲量腰圍與按摩馬殺雞，現場氣氛瞬間沸騰，她笑稱熱愛主導關係，並自信表示，「五分鐘沒繳械」這部作品讓她記憶猶新、充滿成就感。

▲▼西宮夣。（圖／TRE提供）

▲西宮夢。（圖／TRE提供

今年參展女星橫跨日本、台灣、南韓、越南、泰國、匈牙利、澳洲、俄羅斯、南美與美國共十個國家共襄盛舉，還首推全新「FACE CARD」卡牌系統，入場即得女優卡，還有機會抽中稀有金卡或白金卡。此外搭配今年的TSE學服祭票券即可參加限定卡牌活動，還有女僕互動餵食體驗，主舞台則開放「紀念卡玩家」與女優近距離互動，門票將於6月1日中午開賣，詳洽JKFACE平台。

▲▼金松季步。（圖／TRE提供）

▲金松季步。（圖／TRE提供）

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