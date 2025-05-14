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父親剛過世！朱軒洋《搜查瑠公圳》片場崩潰　導演爆料「他哭很慘」抱緊安慰

記者蕭采薇／專訪

電影《搜查瑠公圳》 以台灣治安史上首宗「女分屍命案」的離奇過程作為主題，朱軒洋二度飾演警察，和張世飾演的父親在片中有段深刻關係。朱軒洋接受《ETtoday星光雲》專訪時表示，父親剛好在開拍前不久離世，他也將對爸爸的情感放在戲中。此外，導演賴俊羽也透露，殺青後他常常安慰朱軒洋：「沒事」。

▲▼《搜查瑠公圳》導演賴俊羽、演員潘儀君、朱軒洋專訪專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲《搜查瑠公圳》導演賴俊羽、演員潘儀君、朱軒洋，接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者湯興漢攝）

朱軒洋與導演賴俊羽、片中的母親潘儀君，一起接受《ETtoday星光雲》專訪。潘儀君開玩笑說：「我都說，我跟張世，要怎麼生出像朱軒洋這樣又高又帥的孩子。」朱軒洋則是在開拍前，特地到張世家中拜訪。

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朱軒洋表示：「我滿多角色的設定，都用他（張世）來做參考。滿直接可以讓我進入角色，因為他本身就是將軍的兒子，個性滿叛逆的，而且他們家也是講四川話。」朱軒洋印象中看過張世演的校園片，他將自己與張世年輕時的影子連結，「那種不可一世、很痞的狀態。」

▲▼《搜查瑠公圳》導演賴俊羽、演員潘儀君、朱軒洋專訪專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱軒洋的父親，在電影《搜查瑠公圳》開拍前不久離世，讓他演出父子情特別有感。（圖／記者湯興漢攝）

而朱軒洋的父親，也在電影開拍前不久離世，他說：「我對父親也有叛逆的時候，也會把自己跟爸爸之前的感情跟叛逆融入其中。」賴俊羽則爆料，當拍攝到片中父親離開的場景，「小朱哭得很慘，我當時還去抱抱他。」

潘儀君片中飾演將軍夫人，巧合的是，小時候她住過的房子，就和電影中是相似的日式建築構造。潘儀君說：「好像重新經歷過一次，很多回憶跑上來。」她也坦言，片中張世飾演的將軍一身傲骨，很重視名譽，卻在臨老之際遭受污衊，無法清白的死去，「也許我們也該想想，現在的社會，大家做出撻伐的評論時，或許當事人心理是百口莫辯。」

▲▼《搜查瑠公圳》導演賴俊羽、演員潘儀君、朱軒洋專訪專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲潘儀君在《搜查瑠公圳》飾演將軍夫人。（圖／記者湯興漢攝）

不過在拍攝期間，朱軒洋與同片女星吳卓源爆出戀情，但他當時仍有正宮女友Cindy，因此被網友撻伐，更停工將近一年。導演賴俊羽透露，在電影殺青後，朱軒洋常常約他吃飯，「我會安慰他說『沒事』。」但記者追問聊天內容，賴俊羽則低調表示：「其實都是電影上的討論。」

▲▼《搜查瑠公圳》導演賴俊羽、演員潘儀君、朱軒洋專訪專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲（左起）朱軒洋、潘儀君在《搜查瑠公圳》飾演母子。（圖／記者湯興漢攝）

朱軒洋為了進入角色，當時也去了人權園區參觀，不過他坦言：「去完有感覺不太舒服。」導演則透露，那時去勘景時，也帶了團隊進去，「但相機的快門怎樣也按不下去。」《搜查瑠公圳》 5月22日全台上映。

 

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朱軒洋, 搜查瑠公圳, 賴俊羽, 吳卓源

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