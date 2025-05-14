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李銘順被嫌「急性子」 遭李銘忠不斷叨念爆氣

記者葉文正／台北報導

公視實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》播出後，觀眾反應熱烈，尤其李銘順和李銘忠的「切地瓜」縱走台灣路線備受關注，緊接公開下半段路線。嘉賓洪都拉斯對於他倆完成挑戰，深感激動。兄弟倆在高雄旗山打鐵店體驗手作菜刀，李銘順被嫌「急性子」，又被李銘忠叨念指導，搞笑氣說「你不要吵我」！兄弟互動自然又有趣。

▲李銘順（右起）、雷嘉汭、洪都拉斯。（圖／公視提供）

▲李銘順（右起）、雷嘉汭、洪都拉斯。（圖／公視提供）

李銘順和李銘忠繼續「切地瓜」路線，後段從武嶺出發，經過南投埔里、嘉義，抵達高雄美濃，以3天時間騎機車縱走台灣。洪都拉斯感性說：「身為一位見證者，我覺得這兩位兄弟這麼努力，這樣認真在做這件事。感動之外非常激動，你們克服了從來沒有過的挑戰。」

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▲李銘順（右起）、雷嘉汭、洪都拉斯。（圖／公視提供）

▲雷嘉汭(左)與林輝瑝。（圖／公視提供）

李銘順坦言：「我是很自豪的，我切過地瓜，你切過沒有？」李銘忠也說：「我覺得驕傲，洪哥在路上說很多台灣人也不會上來這樣切。」切地瓜的沿途景色曝光後，大批網友紛紛讚頌台灣有如此好風光，有人詢問是哪些路線，有人說有生之年也想去體驗。

▲李銘順（右起）、雷嘉汭、洪都拉斯。（圖／公視提供）

▲李銘順（右）與李銘忠一起打鐵。（圖／公視提供）

首集嘉賓洪都拉斯、林輝瑝擔任領航員，最新一集嘉賓雷嘉汭曾在《八尺門的辯護人》與李銘順合作，她原本就是重機愛好者，也考有重機駕照，此次在埔里跟他倆會合，與林輝瑝代他倆騎了埔里至嘉義一小段路。

對於兄弟倆完成「切地瓜」，雷嘉汭說：「我這麼愛騎車，但一直還沒機會去做，所以非常佩服他們，也羨慕他們。兩個歐吉桑都中年了，還特地去考台灣摩托車駕照。我小時候很常往南投或清境農場跑，切地瓜是從中橫環山下到埔里，那段路程很山路，非常不好騎，真替他們感到超級驕傲。」

林輝瑝則說：「我和洪哥坐在車上，戴著耳麥跟他們聊天，聽他們分享很多兄弟之間的趣事，一起去了我以前沒去過的景點。最讓我感動的是兩位哥哥堅持到底的騎士精神，不論大太陽、下雨還是逆風，從沒想放棄，一步步完成每一段路程，真的很帥！」

抵達美濃，他們聆聽客家八音演奏，品嚐客家封肉，接著轉往旗山一家老字號打鐵店實習，體驗手作菜刀和露營刀。李銘順驚嘆：「不敢相信我今天打出一把刀！」李銘忠形容一開始只是一塊鐵片。

師傅說，打鐵可以看出一個人的個性，李銘順被說「急性子」，他隨即笑指李銘忠是「悶燒慢熱」。李銘忠愈做愈熟練，甚至指導起哥哥，不斷在旁提醒他「手不要那麼硬」、「放鬆一點」，叨念到李銘順受不了笑喊：「你不要吵我！」

《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》自5月8日起，每周四晚間9點在公視13台播出；公視+、中華電信MOD／Hami Video影劇館+、LINE TV，每周四晚間10點播出。更多資訊可追蹤節目官方IG及FB。

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