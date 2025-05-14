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研究6萬張底片住進故居！凱特溫絲蕾「像被附身」　78歲兒淚喊：媽回來了

記者蕭采薇／台北報導

由「奧斯卡影后」凱特溫絲蕾（Kate Winslet）耗時九年打造的真人真事改編電影《她眼中的世界》（Lee），敘述傳奇攝影師「黎米勒」（Lee Miller）在二戰期間，親赴戰場的經歷與蛻變。為了徹底理解黎米勒，讓凱特溫絲蕾直呼自己像是被「附身」。

▲▼《她眼中的世界》凱特溫絲蕾深入研究黎米勒檔案與私物，沉浸準備過程猶如被附身。（圖／采昌提供）

▲《她眼中的世界》凱特溫絲蕾深入研究黎米勒檔案與私物，沉浸準備過程猶如被附身。（圖／采昌提供）

在電影籌備期間，凱特溫絲蕾獲得黎米勒的兒子安東尼彭羅斯（Antony Penrose）大力支持，不僅能待在她生前生活過的莊園，更獲得檔案館完全的使用權，深入研究六萬張底片、服裝、日記等物件，以完美再現黎米勒的一切。

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極度沉浸的鑽研，讓凱特溫絲蕾直呼自己像是被「附身」。準備過程當中，她也多次因為質疑自己是否有能力詮釋而落淚，但她認為要讓安東尼在有生之年看見電影問世，堅持一定要將本片給完成。

值得一提的是，安東尼在當年《鐵達尼號》（Titanic）上映時，便十分希望有朝一日能由凱特溫絲蕾飾演自己的母親，而凱特這回的精準演繹，也讓他在觀賞後一度認知錯亂，直喊：「我好像真的看到黎回來了！」

▲▼《她眼中的世界》凱特溫絲蕾深入研究黎米勒檔案與私物，沉浸準備過程猶如被附身。（圖／采昌提供）

▲凱特溫絲蕾因為壓力與自我懷疑多次崩潰落淚，仍堅持要拍出這部電影。（圖／采昌提供）

準備過程中，凱特溫絲蕾也數度因為質疑自己是否有能力詮釋黎米勒而崩潰落淚，她進一步表示：「我清楚地知道，如果我不拍這部電影，她的真實故事可能永遠不會被講述。我想為安東尼完成這件事，這比任何事情都更重要，他比我等待這部電影的時間要長很多。對他來說，這幾乎是40年的等待，尤其他已經78歲了。」她接著說道：「我最終做到了，我為他感到非常高興，也非常為自己感到驕傲！」

黎米勒已經78歲的兒子安東尼彭羅斯，長達數十年的心願就是要將母親的故事搬上大銀幕，而在1997年《鐵達尼號》上映時，便十分希望有朝一日能由凱特溫絲蕾詮釋自己的母親，安東尼分享：「當年在《鐵達尼號》看到凱特時，我喜歡她不怕弄濕、弄髒，敢於跌入水中、接受摔倒。她在很多方面都跟黎很像，我一直希望如果有一部關於母親的電影，能由她來飾演黎。」

▲▼《她眼中的世界》凱特溫絲蕾深入研究黎米勒檔案與私物，沉浸準備過程猶如被附身。（圖／采昌提供）

▲《她眼中的世界》由凱特溫絲蕾耗時九年監製並完成主演。（圖／采昌提供）

而凱特精準地詮釋，也讓安東尼一度認知錯亂，喊道：「我心想：『這也太真實了，到底是怎麼辦到的？』我真的覺得黎好像回來了！她的手勢、語調，甚至聲音中那種沙啞的質地，一切都如此真實。」他更大讚：「我認為凱特所呈現的黎米勒形象，準確得令人難以置信！」《她眼中的世界》將在5月29日上映。

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