威廉涉逃兵「還演軍教片」！頭盔被印：只有更爛 9年前操出翹臀超自豪

記者潘慧中／綜合報導

王大陸之前涉嫌砸百萬找「閃兵集團」造假醫療證明閃兵，檢警事後擴大追查後發現，竟仍有多名藝人涉案，其中還包括了《模范棒棒堂》成員威廉。只不過，他被發現曾出演軍教片《報告班長7-勇往直前》，對比現況令人不勝唏噓。

▲威廉（右）曾出演軍教片。（圖／資料照）



《報告班長7-勇往直前》於2016年上映，以八八風災時國軍救援行動為背景。威廉當時在電影中挑戰飾演一位有裸體癖好的富家子，並在多個場景中裸臀上陣，不只海報以他的翹臀為宣傳焦點，電影交換券上，他的頭盔還被用黃色粗體字寫下「沒有最爛，只有更爛」的標語，一度引發話題。

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▲電影交換券上寫「沒有最爛，只有更爛」的標語，一度引發話題。（圖／資料照）



威廉當年為角色付出了不少心力，當時作息晚睡晚起的他，特地調整為軍人模式，每天早上6點就起床跟著軍隊操練到晚上；為了看起來更為精壯，他還趁空檔持續健身，因此在1個多月內，便練出胸肌、腹肌和人魚線，對自己的翹臀也感到非常自豪。

▲威廉當時為了這部片付出不少心力健身。（圖／資料照）



事實上，威廉14日爆出閃兵一事的時候，剛好在綠島錄製節目《食尚玩家》，後來主動前往當地派出所接受調查，並在臉書PO出步入警局的背影照發聲，「別擔心，我主動面對配合。」