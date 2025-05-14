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金曲36／林宥嘉意外落馬成遺珠！　評審主席曝「講到眼眶紅」激烈內幕

▲▼ 丁曉雯擔任第36屆金曲獎評審團主席-。（圖／記者黃克翔攝）

▲丁曉雯擔任第36屆金曲獎評審團主席。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

第36屆金曲獎將於6月28日在台北小巨蛋盛大登場，今（14日）公布入圍名單，本屆由資深音樂人丁曉雯擔任評審團主席，歷時3個月的評審作業後，本屆歌王入圍的有柏霖、蕭煌奇、林家謙、呂士軒、李榮浩，最佳華語女歌手獎則由蔡健雅、戴佩妮、陳忻玥、Karencici、魏如萱角逐獎項，事前呼聲頗高的林宥嘉，卻意外落馬成了遺珠，對此，丁曉雯也親解內幕。

▲▼ 丁曉雯對於評選入圍名單很燒腦。（圖／記者黃克翔攝）

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▲ 丁曉雯對於評選入圍名單很燒腦。（圖／記者黃克翔攝）

她坦言林宥嘉作品有被討論、且進到最候一輪，「他是很優秀的歌手，無法單獨發表個人的原因。」對於眾多優秀音樂人落馬，丁曉雯遺憾地說：「大珠小珠落玉盤，有好多遺珠，但每個人心目中遺珠都不一樣，評審在幫自己歌手拉票時，很像歌迷，講著講著眼眶都紅了，投票起來又理性了起來，大家都很用心，對每個作品都如數家珍，我個人認為今天的入圍名單，應該不會辜負大家期待。」

丁曉雯也表示最難評的是年度歌曲獎項，「今年作品超級精彩，沒辦法只能有五件，最後是在討論要不要增列這件事，不過要超過三分之二評審同意，才能增列。」她坦言本屆獎項討論最順利也要兩輪，最激烈的甚至到四輪，「老實說選擇困難症不能當評審，真的太困難了，很多心目中作品無法進入名單。」

最佳華語女歌手獎入圍則有蔡健雅、戴佩妮、陳忻玥、Karencici、魏如萱，陳忻玥首度入圍金曲獎就角逐歌后，丁曉雯表示：「因為她是新人，結果表現讓我們很驚艷，就是這樣我們一定要把她抓出來介紹給大家。」

至於李玟遺作《Always On My Mind 你在我心上 30週年紀念專輯》無緣入圍？丁曉雯則說：「有進入討論的名單，聽那麼多作品，製作人是誰編曲是誰，都不是最先考慮的事，都是這張專輯它想要帶給我什麼，主要是這首歌帶給我的感受，是否能觸動我，是討論音樂性和文字帶給人的力量，很多作品在文字的力量非常亮眼，有表現出生活的真實。」
 

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