SpeXial陳向熙高雄拍戲一半…被警方帶回新北　劇組回應：照常拍攝

記者黃庠棻／台北報導

男團SpeXial成員Teddy陳向熙捲入逃兵風波，他稍早透過經紀公司做出回應「還在了解情況中，會尊重及配合檢調程序，謝謝。」不過《ETtoday》此前接獲消息，他在高雄拍戲，警方直接到飯店將他帶回新北刑大。對此，劇組也做出回應。

▲陳向熙捲入閃兵風波。（圖／翻攝自IG）



陳向熙近期在高雄拍攝《向流星許願的我們》，卻沒想到捲入逃兵風波，今（14）日上午警方直接到下榻的飯店找他，10點半隨警方搭車北上，大約下午2時許到達新北刑大。

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▲陳向熙（左一）正在高雄拍攝台劇《向流星許願的我們》。（圖／有意思國際傳媒有限公司提供）

對此，《向流星許願的我們》劇組也做出回應「監製潘心慧表示，劇組針對陳向熙的部分了解狀況中 ，演員部分尊重配合檢調過程，今天劇組仍照常拍攝。」

▲陳向熙捲入閃兵風波。（圖／翻攝自IG）

《向流星許願的我們》改編自小說《觀看流星的正確方式》，故事描寫一名失落男子在家鄉小島因傳說重啟人生，與高中戀人重逢，在奇幻旅程中互相救贖，尋回遺失的自我。卡司包含陳向熙、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太、曹蘭、邱凱偉、柏妍樺、陳彥旭；陳向熙、鍾岳軒在片中皆是男主角，一同組成男男CP。

▲陳向熙（左）正在高雄拍攝台劇《向流星許願的我們》。（圖／有意思國際傳媒有限公司提供）