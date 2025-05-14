《玩命》韓哥來台「合體林志穎」緊急喊卡！　主辦證實：與市府未達成共識

記者蕭采薇／台北報導

「韓哥」姜成鎬以《玩命關頭》系列走紅，在台擁有高人氣，多次來台的他，6月將再度登台出席「Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華」，跟林志穎一起擔任賽車大使。不過活動在14日緊急喊卡，主辦單位表示：「合作內容與市府未達成共識。」

▲「韓哥」姜成鎬多次來台，很受台灣民眾歡迎。（圖／記者李毓康攝）



「Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華」主辦單位「立睦騰」表示，於近一年內與北市府多次協調及行政溝通，基於最終場地條件及執行評估結果，最終確認無法符合原訂計畫對活動呈現與觀眾體驗的整體期待，經審慎考量後決定延期舉辦，並將積極尋覓全台更合適的新場地，期望於今年下半年再行落地台灣。為感謝支持活動且已購票的觀眾，可選擇全額退票。

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立睦騰表示，經審慎評估後，基於最終場地條件及執行評估結果，與原訂規劃仍存在差距，考量到活動整體品質與觀眾體驗，最終確認無法於原訂時程如期舉辦。

▲韓哥、林志穎原本要在「Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華」合體。（圖／Wonder Charge提供）

立睦騰表示：「我們非常感謝各方在籌備過程中所付出的努力與支持，也理解延期可能帶來的失望。然而，活動的核心價值與觀眾的體驗始終是我們最重視的目標。我們將持續探討更多可行方案，並積極尋找全台具備國際規格的新場地，力求讓 Wonder Charge 2025在更完整的條件下重新啟動。」即日起購票會員本人可向KKTIX提出申請將票款退至購票會員本人的帳戶，退票時間為即日起至6月14日（含）前寄達。