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陳大天遭逮…軋2舞台劇「3天後就要演」主辦回應　還有李國修經典

記者黃庠棻／台北報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，檢警擴大追查發現還有多名知名藝人涉案，包括「小蝦」陳大天、大根、陳零九、《棒棒堂》出身的「超克7」李銓。對此，目前陳大天有兩檔舞台劇正在演出，主辦單位接獲消息，也做出回應。

▲閃兵案第二波搜索，陳大天被逮到案了。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲閃兵案第二波搜索，陳大天被逮到案了。（圖／記者陸運陞攝）

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陳大天2008年出道，憑藉獨特的幽默感走紅，除了上綜藝之外，也跨足演出舞台劇，即將在5月23演出亮棠文創的《莎姆雷特》也讓許多觀眾擔心是否會有影響，主辦單位寬宏表示「抱歉，我們也是剛剛才得知消息，目前都在了解中」。

▲▼三立全明星辯論賽官宣記者會，節目來賓陶晶瑩 視網膜 黃豪平 陳芳語 關韶文、阿喜、木星、莫宰羊、陳大天、徐新洋、賀瓏、吳怡霈、倪暄、董仔、凱莉、侯昌明、馬力歐、楊昇達、朱琦郁、蘿莉塔出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳大天目前有兩檔舞台劇正在演出。（圖／記者湯興漢攝）

事實上，李國修創作的舞台劇《莎姆雷特》演出獲得許多好評，昨（14）日王月在出席《半里長城》舞台劇啟售記者會時，也透露《莎姆雷特》這一次演完就不會再加演，呼籲民眾把握這次最後演出的機會，購票到現場朝聖，如今傳出陳大天逃兵的新聞，最後幾場表演也恐受到影響。

▲▼陳大天出席果陀劇場《三個傻瓜》演出記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳大天3天後就要下台南演出《三個傻瓜》舞台劇。（圖／記者李毓康攝）

此外，陳大天參與《三個傻瓜》舞台劇演出，即將在5月17日晚間要在台南演出，被問及是否不受影響演出，果陀劇場回應「我們了解狀況後統一回覆喔，謝謝。」

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