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汪小菲婚禮前夕「Mandy前夫再開炮」！遭水軍攻擊宣布：提告討公道

記者劉宛欣／綜合報導

大S前夫汪小菲與未婚妻Mandy（馬筱梅）即將於5月17日舉辦婚禮，不過此時女方的前段婚姻卻突然成為焦點，掀起外界關注。前夫Robert近日在微博爆料女方婚內出軌，強調過去多年選擇隱忍，如今決定站出來是因為自己長期遭受抹黑，甚至丟出證據稱對方與小王在家激戰「叫床聲音很大」，卻引起許多反彈，對此，他12日再度發聲，稱自己會用法律討回公道。

▲前夫再發文，堅持會用法律維護權益。（圖／翻攝自Robert微博）

▲Mandy即將再婚，卻遭前夫連續爆料。（圖／翻攝自Mandy IG）

Robert於12日發文，強調此次發聲並非為了報復，而是希望阻止更多人受害。他坦言，「我從一開始的初衷就是講求不要再有任何受害者了」，也提到自己是「孤軍一人」，沒有任何助力，並表示最近經歷的事情，讓他體會到「什麼叫做輿論可以把一個人，一件事，抹黑成極致以及消費，公正在哪裡？」

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▲前夫再發文，堅持會用法律維護權益。（圖／翻攝自Robert微博）

▲前夫再發文，堅持會用法律維護權益。（圖／翻攝自Robert微博）

接著，Robert強調自己重視原則，曾經歷過被水軍抹黑、網暴，甚至「被帶著全天下最大的帽子」，他本來選人隱忍，甚至在一年前還想著把這件事情壓下來，但事情的發展卻與他的預想不同，他受不了遭抹黑，網路上也有很多沒有理解前因後果的人，他直言這是「公眾人物對群眾的欺騙」，自認可以忍到現在，已經是最大的仁慈與限度。

Robert稱手上有有人證、物證、事證、影音、文字等，接下來「會用法律，證實什麼是公道」，他相信公道自在人心，接下來會在法庭上用證據說話，要當個「勇敢正義的人、真實的人」。

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