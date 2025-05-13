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吉卜力「國民初戀」竟是14歲的他配音　30年後成日本超大咖男神

記者蔡琛儀／台北報導

吉卜力工作室經典作品《心之谷》，今年適逢上映30週年將於5月29日重返台灣大銀幕，當時被封為「國民初戀」的男主角「天澤聖司」更是當年僅14歲、童星出身的高橋一生擔綱配音，如今已是當紅男神的高橋一生，迄今仍感謝聖司對他的深遠影響。

▲▼《心之谷》。（圖／甲上娛樂提供）

▲《心之谷》男主角「天澤聖司」。（圖／甲上娛樂提供）

高橋一生原本曾為吉卜力動畫《兒時的點點滴滴》簡單配音，第二次又被找來為《心之谷》男主角配音，為了積極投入角色，他用自己的方式努力，試圖理解聖司的心情，因為太過拼命的性格，一直抓不住聖司的感覺，甚至有種自己在內心與聖司吵架的感覺，沒想到告假一天之後竟有了180度大轉變，高橋感性形容彷彿「與內心的聖司和解」，迄今仍感謝《心之谷》對他的影響，認為是一生難忘的經驗。

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高橋一生表示，片中最不易用聲音表現的部份，在於聖司與月島雯之間的情感交流，「特別是他那種『明明喜歡卻故意擺出一副壞脾氣』的孩子氣，真正錄製時怎麼也無法順利進入狀態。」高橋透露，當時他與配音月島雯的本名陽子在錄音室排練了幾次，卻始終抓不到聖司的心情，只好向吉卜力工作室告假，認真重新閱讀了劇本，一天下來，終於覺得自己好像能和聖司相處融洽了。

▲▼日星高橋一生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲當年14歲的高橋一生擔任男主角配音。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

高橋開心地說：「我甚至能說，聖司已經成為我內心的一部分了，尤其是最後那場戲，我非常感同身受。像聖司這樣的男孩，我覺得現實中一定存在，而且這樣的戀愛關係也應該是存在的。彼此互相激勵、共同成長，或許這才是理想的關係吧。」

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