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嘲徐閉外表遭張雅琴轟「低級」！　陳沂回嗆雙標：Low的到底是誰

記者劉宛欣／綜合報導

被封為「台派女神」的網紅徐閉，近日因在街頭為大罷免活動演說的照片曝光，遭到外貌攻擊，網紅陳沂甚至在臉書上嘲諷她「因為She Big」，此言論在主播張雅琴的節目中被提及，她批評陳沂攻擊徐閉的外表「超低級」。對此，陳沂隨即在臉書發文回擊，指責張雅琴不了解情況就隨意批評，並反控徐閉也經常羞辱他人外貌。

▲張雅琴批評陳沂，陳沂回擊。（圖／翻攝自張雅琴、陳沂臉書）

▲張雅琴批評陳沂，陳沂回擊。（圖／翻攝自張雅琴、陳沂臉書）

張雅琴在節目中，提到陳沂及其他網友對徐閉的批評，認為這種行為低俗。然而，陳沂不甘示弱，她在臉書上發文表示，要將張雅琴的話原封不動地還給她，強調徐閉才是那個經常羞辱他人外貌的人。陳沂指出，徐閉在社群上分享了自己的美照，聲稱自己從小就因顏值受到讚美，陳沂進一步表示，她之所以附上徐閉照片，是為了「教育」張雅琴。

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▲張雅琴批評陳沂，陳沂回擊。（圖／翻攝自張雅琴、陳沂臉書）

▲陳沂發文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂喊話張雅琴在發表評論前應先了解事實，不要隨意批評和雙重標準，並質疑「到底誰才是真正的低級」。

對於外貌羞辱，徐閉表示自己並不在乎，並指出這些攻擊已經持續了十一年。她強調，在中國勢力消失之前，她絕不會退縮，這是她從台獨前輩身上學到的精神。徐閉更以素顏照回應批評者，展現無懼的態度。

▲張雅琴批評陳沂，陳沂回擊。（圖／翻攝自張雅琴、陳沂臉書）

▲徐閉表示不在意外貌羞辱。（圖／翻攝IG／nuanuamiao）

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