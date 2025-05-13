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《與神》作者控9歲兒遭特教師虐待「大反轉」！　二審判決出爐

記者劉宛欣／綜合報導

《與神同行》原著漫畫作家周浩旻（주호민）2023年在自閉症兒子書包內偷放錄音機，蒐證控告老師虐待學生，被告教師2024年一審判緩刑後提起上訴，3月開庭審理，周浩旻夫婦在庭上痛訴兒子至今仍無法回到學校，請求法官嚴懲老師。二審判決在近日出爐，教師被判無罪。

▲周浩旻偷錄音指控兒子被老師虐待，1審結果老師被認定有罪。（圖／翻攝自IG／homin_joo）

▲《與神同行》作者周浩旻控告老師虐童，案子二審判無罪。（圖／翻攝自IG／homin_joo）

根據韓媒報導，針對被控兒童虐待的特教老師案件，法院於13日撤銷了一審處以罰金200萬韓元（約4.27萬台幣）、緩刑的判決，改判無罪。該案發生於2022年9月，當時周浩旻的9歲兒子就讀於某校特教級。由於孩子出現不安症狀，周浩旻妻子將錄音器藏在孩子外套中，錄音中可以聽到老師對孩子說出「你這孩子真沒規矩，我就是在說你」、「哎唷，討厭，真的討厭你」等語句。

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▲周浩旻偷錄音指控兒子被老師虐待，1審結果老師被認定有罪。（圖／翻攝自IG／homin_joo）

▲該案在一審為緩刑，二審改判無罪。（圖／翻攝自IG／homin_joo）

周浩旻夫妻隨即以此為依據，向警方提出控告，檢方於2022年12月正式起訴該教師。2023年7月事件被媒體曝光後，在社會上引發軒然大波，關於教師遭受壓迫與朱浩旻行為是否過當，兩派掀起論戰。

案子審理過程中，一審的爭論點之一是「是否可將偷偷錄下的內容作為合法證據」。當時法官判定是為了保護孩子所進行的正當行為，因此承認證據效力，並作出罰金、緩刑判決。然而，二審法官持不同觀點，認為錄音內容不足以證明構成對兒童的情緒虐待，也無法單憑該些語句就認定教師行為違法或惡意，因此改判無罪。

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