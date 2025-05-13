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《絕命終結站》真火活燒！71歲女星全身著火　400英尺高空群演崩潰喊害怕

記者蕭采薇／台北報導

在全球席捲7億美元票房的經典恐怖片系列電影，睽違14年推出新作《絕命終結站 血脈》。兩位導演藝高人膽大，拍攝片中索命意外堅持不用特效，讓演員真實呈現直面死亡的恐懼，例如前導預告釋出一場刺青師的鼻環被電扇勾住、整個人懸掛在火海上的片段，導演也證實「那是真的火！」，讓觀眾不禁為演員捏把冷汗。

▲《絕命終結站 血脈》直接在71歲演員身上點燃火焰。（圖／華納提供）

▲《絕命終結站 血脈》直接在71歲演員身上點燃火焰。（圖／華納提供）

《絕命終結站 血脈》導演透露電影開頭在一場400英尺高的「天景」餐廳發生意外，他們不僅在五層樓高的攝影棚內拍攝這場戲，更邀請到早已退休的71歲資深特技演員伊薇特費格遜回歸，請她飾演一位全身著火的顧客，在即將崩塌的高樓四處亂竄，這場戲竟創下「鏡頭前最年長著火者」的世界紀錄。

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更誇張的是，該場墜樓戲也絕非特效，而是將所有群演吊掛在5層樓高的攝影棚裡，讓當天來拍戲的臨演嚇到雙腳發抖，哭喊「我是真心害怕，這根本不用演」，尤其本片為全系列首部以 IMAX 規格拍攝，導演查克利普夫斯基興奮表示「當你用IMAX大銀幕來看這場戲時，會感受到身處 400 英尺高空的眩暈感！」

該片日前釋出的預告中，曝光一場由理查哈蒙飾演的刺青師出意外的情節，他因鼻環遭鐵鍊卡住，整個人竟被吊掛在電扇下方，而地板更有熊熊燃燒的火焰等著他，讓許多觀眾為他捏把冷汗。導演查克利普夫斯基表示「他的鼻環猛然吊在半空中，底下是真實燃燒的火焰，這種拍攝手法營造出其他拍攝方式無法複製的真實恐懼感。」

▲《絕命終結站 血脈》直接在71歲演員身上點燃火焰。（圖／華納提供）

▲《絕命終結站 血脈》刺青師的鼻環被電扇勾住、整個人懸掛在火海上。（圖／華納提供）

導演亞當史坦也分享「當他被穿在鼻中隔的鼻環吊在半空中的時候，你幾乎可以感覺到他的下半身就快被燒焦了，視覺特效絕對打造不出這種真實感」，呈現出最真實的恐懼情緒，穿透大銀幕感染全場觀眾，因此讓電影獲粉絲讚譽為「全系列最佳」。《絕命終結站 血脈》劇情描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運，《絕命終結站 血脈》將於5月14日上映。

 

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