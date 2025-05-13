小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰

記者田暐瑋／綜合報導

味全龍啦啦隊「小龍女」李芷霖遭爆料與已婚男子不倫戀情，澄清是遭前任林庭謙外流性愛照，但正宮隨即公開照片拍攝時間打臉，引發熱議。如今有網友揪出正宮PO出的影片中有7處疑點，顯示相關指控可能涉及惡意造假，但也有反駁質疑，認為是洗白文，雙方陷入論戰。

▲李芷霖。（圖／翻攝自李芷霖IG）



正宮最新公開證據影片，聲稱是李芷霖與前夫的對話紀錄，但有網友仔細分析後，發現該段螢幕錄影存在至少7處明顯破綻，包括手機動態島位置不一致、對話框架有明顯修改痕跡、滑動捲軸異常，以及封鎖帳號後的顯示方式與實際情況不符等，質疑影片經過後製處理。

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▲有網友質疑正宮造假。（圖／翻攝自Dcard）



在眾多網友提出影片造假質疑後，正宮隨即將相關影片下架，此舉更引發外界猜疑，但也有一票網友替正宮平反，並秀出實測照打臉造假質疑，雙方一來一往陷入論戰。先前李芷霖已於11日深夜發聲明駁斥「當小三」指控，堅稱自2019年起只交往過林庭謙一人，從未介入他人感情或婚姻。她也明確指出，網路流傳的支付寶與淘寶截圖皆為偽造，並提供原始資料自清，將透過法律途徑追究相關責任。

▲另一票網友打臉造假質疑。（圖／翻攝自Dcard）



對於最具爭議的私密照部分，李芷霖已承認畫面中的女子是自己，並指出拍攝者正是林庭謙。當時她已要求刪除照片，卻未料多年後竟被公開並搭配虛構對話用於抹黑。她表示：「這已涉及散播個人私密影像，我會請律師提告，也想提醒大家不要輕易信任任何人拍下私密照片，因為你不知道未來會如何被使用。」